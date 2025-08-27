EPS acumulan un patrimonio negativo de $11,4 billones, según informe de Así vamos en salud

Así Vamos en Salud presentó el informe “Análisis financiero de las EPS en Colombia: primer semestre de 2019 a 2025”, en el que se evidencia un deterioro sin precedentes en la estructura financiera del sistema de aseguramiento en salud.

Según el informe, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, las 23 EPS que reportaron información muestran un panorama de insolvencia. El patrimonio pasó de -$550 mil millones en 2022 a –$11,4 billones en 2025, multiplicándose por más de 20 veces. Los pasivos ascendieron a $29,6 billones, frente a activos por solo $18,1 billones, lo que representa una relación pasivo/activo del 164 %.

El informe señala pérdidas operacionales de –$2,4 billones en 2025. Los ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que sumaron $36,1 billones, no fueron suficientes para cubrir costos en salud por $36,0 billones y gastos administrativos de $2,5 billones. Además, la siniestralidad se mantuvo por encima del 100 % entre 2022 y 2025, lo que significa que las EPS gastaron más de lo que recibieron.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

Otro punto destacado es la concentración de riesgo: siete EPS concentran el 80 % de los activos y el 74 % de los pasivos, lo que afecta la atención de más de 26 millones de colombianos. A ello se suma la ausencia de reportes financieros de Nueva EPS desde 2024, a pesar de que cuenta con el 24 % de los afiliados del país. En su último informe de 2023 reportó activos por $6 billones y pasivos por $5,5 billones, cifras que podrían profundizar la crisis actual.

El documento concluye que el modelo de aseguramiento atraviesa una crisis de sostenibilidad estructural, caracterizada por ingresos insuficientes frente a los costos en salud, dependencia de cuentas por cobrar de difícil recuperación y déficits persistentes en las EPS intervenidas.

Ante este panorama, Así Vamos en Salud planteó la necesidad de revisar el modelo de financiación y ajustar la UPC, garantizar liquidez a los prestadores y exigir mayor transparencia en la información financiera de todas las entidades.