"EPS no están comprando medicamentos para hacer presión sobre la discusión de la reforma": Invima

El gremio de las EPS con contributivas ACEMI anunció el 5 de marzo el desabastecimiento de al menos 1.200 principios activos necesarios para garantizar el tratamiento de pacientes que tiene diabetes, hipertensión, VIH e infecciones.

Debido a esto, la Asociación de Laboratorios de la Industria Farmacéutica Colombiana respondió explicando que no se ha bajado la producción, que, incluso, lo que han notado es qué hay un embotellamiento de los contratos de medicamentos entre los gestores farmacéuticos y las EPS.

El director del Invima, Francisco Rossi, respaldó esta postura asegurando que los actores de la industria son quienes no están comprando los productos, tanto EPS e IPS. Además, aseguró que esto podría obedecer a una estrategia para presionar al Gobierno por la reforma a la salud.

“Nos están diciendo que quienes están tomando la decisión de restringir los servicios por los cuales ya se les pagó, porque el pago de las cotizaciones de hace de manera anticipada. Ellos son quienes están diciendo que prefieren no hacerlo y prefieren que la gente tenga este tipo de problemas con tal de que en una reforma a la salud no vayan a meter cambios (…). Estamos viendo un enorme lobby, una enorme presión para que la discusión sobre si deben continuar las intermediaciones se hagan más despacio o no se hagan”, explicó Rossi.

Como los pagos a las entidades promotoras de salud ya se realizaron, y no se están entregando los productos, Rossi aseguró qué hay un incumplimiento por parte de las aseguradoras y puntualizó que sobre eso ya están las respectivas denuncias que llegan todos los días a la SuperSalud.

