¿Es peligrosa una traqueostomía y gastrostomía? Experto explica esta intervención

Luego del atentado contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, su estado de salud, que se encuentra en manos de la Fundación Santa Fe, ha sido crítico.

Según el nuevo reporte de su salud, la clínica señaló que el político se encuentra en cuidados médicos y quirúrgicos de forma permanente, y específicamente en las últimas 72 horas, se le han realizado procedimientos como traqueostomía y gastrostomía.

¿Qués es la traqueostomía?



A propósito del estado de salud del precandidato, el médico cirujano Alirio Guerrero, explicó a Blu Radio en qué consisten estos procedimientos.

Según indicó, la traqueostomía es una cirugía en la que se deja un pequeño tubo en la tráquea, a la altura del cuello, para que el paciente pueda respirar. Puede hacerlo de manera natural o con ayuda de un ventilador: "Es como una pequeña boca que conecta el exterior con las vías respiratorias”, detalló.

¿Qués es la gastrostomía?



Respecto a la gastrostomía, el especialista indicó que es otra boca, en este caso en el abdomen, que comunica directamente con el estómago para poder alimentar al paciente cuando no puede hacerlo por la boca.

"Se introduce una sonda a través de esa apertura para suministrar los nutrientes necesarios", resaltó.

Médico / referencia Foto: AFP

¿Es peligrosa una gastrostomía y traqueostomía?

Además, el médico aclaró que aunque estos procedimientos pueden parecer delicados, en sí mismos no representan un riesgo grave: “Ninguno de los dos reviste peligro inmediato. El riesgo mayor estaría en posibles infecciones si no se manejan adecuadamente, pero no por las intervenciones en sí”.

Por ahora Miguel Uribe continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido este lunes festivo.

Refiriéndose a la traqueostomía y gastrostomía, procedimientos de realizados al senador, la clínica dijo: "Estos tratamientos son pertinentes para la desescalada de su estado crítico, y Miguel Uribe Turbay está entrando en una nueva fase subaguda tras superar 16 días desde el incidente".