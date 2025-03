Escasez de insulina es un problema global, no solo de Colombia, advierte el Invima

En medio de la polémica surgida por el llamado del presidente Gustavo Petro a allanar las bodegas donde, según él hay acaparamiento de medicamentos, el Invima anunció medidas para agilizar trámites de registros sanitarios.

En diálogo con Mañanas Blu, el director del Invima, Francisco Rossi ha propuesto una solución significativa para el represamiento de trámites de registro sanitario que afecta a 14.000 solicitudes desde 2019.

Resaltó la importancia de la documentación que el Invima debe verificar para garantizar que los medicamentos cumplan con los requisitos necesarios. La medida busca distribuir estos trámites y cumplir con su autorización en un plazo de seis meses.

“Hoy podemos afirmar que ninguno de estos trámites pendientes está afectando el desabastecimiento de medicamentos”, enfatizó.

A pesar de la percepción general, los problemas actuales de acceso a medicamentos están más relacionados con la falta de agilidad en el mercado que con los procesos internos del Invima. El enfoque del plan no solo incluye medicamentos nuevos, sino también productos homeopáticos y suplementos.

Insulina y la escasez de medicamentos

Ante las afirmaciones del presidente Petro sobre el acaparamiento de insulina, Rossi sugirió que la situación es más compleja de lo que se presenta.

El presidente Gustavo Petro realizó una visita al centro médico 11 de noviembre del municipio Los Patios, en Norte de Santander. Desde allí, aseguró que hay acaparamiento de la insulina por parte de las gestoras farmacéuticas.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, señaló Petro.

Rossi también comentó sobre la situación con la insulina, reconociendo que hay un tipo específico en escasez, pero explicando que el mercado de la insulina es complejo a nivel global.

''Hay problemas globales debido a tres grandes empresas que dominan el sector'', afirmando que Colombia no es la excepción.