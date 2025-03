Petro dice que, si hay bodegas con medicamentos acaparados, deben ser allanadas

El presidente Gustavo Petro realizó una visita al centro médico 11 de noviembre del municipio Los Patios, en Norte de Santander. Desde allí, aseguró que hay acaparamiento de la insulina por parte de las gestoras farmacéuticas.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, señaló Petro.

En el mismo sentido, aseguró que debe haber un cambio en la forma de entregar los medicamentos, en la que podrían participar, incluso, hospitales públicos.

“Estas reformas deben implementarse de inmediato y no vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Se puede hacer bajo las actuales leyes y solo se necesita audacia y decisión”.

Publicidad

Además, le hizo un llamado a las EPS para que “se conviertan en gestores farmacéuticos”.

“Les daremos unas misiones y se les pagará por ellas, pero no tendrán ya la misión de intermediar los recursos”.