Usuarios de la Nueva EPS en Bucaramanga protestaron porque no les entregan medicamentos

Con carteles exigiendo mejoras en los servicios de salud, un grupo de usuarios de laNueva EPS realizó un plantón en la sede principal de Bucaramanga, ubicada en el barrio Cabecera, para protestar contra las deficiencias en el servicio que, según ellos, han puesto en riesgo su salud.

Las quejas más recurrentes están relacionadas con la falta de entrega de medicamentos, la interrupción de tratamientos médicos y la demora en la asignación de citas.

Marly Reyes, paciente trasplantada renal y con diabetes aseguró que los servicios desmejoraron desde finales de 2024, cuando la entidad fue intervenida, desde entonces dijo que ha sufrido una interrupción constante en la entrega de medicamentos e insumos para su tratamiento.

"Ha sido una tortura para mí como paciente de alto costo, porque desde el año pasado que intervinieron a la Nueva EPS mis tratamientos se han visto interrumpidos. No puedo pasar un solo día sin tomar mis medicamentos a tiempo porque puedo hacer rechazo y no quiero volver a diálisis", expresó Reyes, quien también relató que ha tenido que recurrir a otros pacientes de diferentes EPS para obtener los medicamentos que no le son entregados.

Sandra Prada, quien ha sido trasplantada renal en dos ocasiones, también compartió su angustia.

"El problema básico que tenemos nosotros los pacientes trasplantados es la entrega de medicamentos como Micofenolato, Tacrolimus, Everolimus. Además, tengo que tomar Itraconazol, un medicamento de alto costo que no me entregan. Me toca comprarlo o dejarlo pendiente. El gobierno dice que no hay plata, pero entonces, ¿a dónde va la plata del pago de seguridad social mensual?", cuestionó Prada.

Olga Barrena, familiar de dos usuarios de la Nueva EPS, también se unió a la protesta, destacando la difícil situación que atraviesan sus padres.

"Mi papá, que es paciente oncológico con cáncer de próstata, lleva varios meses sin recibir la Tamsulosina, y tampoco le dan la levotiroxina de 88 miligramos. Mi mamá también tiene problemas para conseguir el Valsartán. Es muy grave la situación para uno como hijo", lamentó Barrena, quien agregó que muchas veces tiene que recurrir a la compra de medicamentos en droguerías privadas, lo cual resulta costoso.

Héctor Martínez, veedor desalud, también estuvo presente en la protesta, y fue enfático al señalar que las deficiencias en la atención a los pacientes son una constante.

"Aquí, hasta que la persona no fallece, no le ponen cuidado. Mucha gente opta por comprar los medicamentos porque no los entregan, y cuando hacemos veeduría encontramos que todo eso ha sido entregado”, manifestó Martínez

Los manifestantes anunciaron que continuarán luchando por sus derechos y exigieron respuestas inmediatas por parte de la Nueva EPS. Además, anticiparon nuevas protestas para finales de marzo, con el fin de presionar a la entidad para que resuelva las fallas en la entrega de medicamentos y la atención a los pacientes.