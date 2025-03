Mujer en Bogotá clama ayuda por medicamentos para su mamá

La crisis en la entrega de medicamentos sigue golpeando a cientos de pacientes en Bogotá. Desde hace meses, Liliana González ha enfrentado un calvario en su intento por obtener el tratamiento de su madre, sin éxito. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, denunció que ha visitado sin descanso el dispensario de Audifarma en el barrio Restrepo desde diciembre de 2024, sin recibir solución alguna.

"Siempre me dicen aquí que no están en pantalla y allá en Capital que sí, y están jugando con la salud de mi mamá", expresó con impotencia. La situación, lejos de ser un caso aislado, refleja un problema estructural en la distribución de medicamentos , afectando a cientos de pacientes que, como Liliana, deben recurrir a comprar los fármacos por cuenta propia.

Desabastecimiento y pérdida de citas médicas

La falta de medicamentos no solo ha afectado la salud de los pacientes , sino que también ha tenido repercusiones en la vida laboral y emocional de sus cuidadores. Liliana, además de gastar más de $185.000 por caja del medicamento que necesita su madre, ha perdido dos trabajos debido a las constantes filas que debe hacer.

"Cada mes hago este suplicio y yo ya no puedo más", afirmó, visiblemente afectada. Su situación se agravó cuando perdió una cita médica crucial para su madre debido a la demora en la entrega del medicamento . "Era a las 2:00 p.m. y aquí salía a las 12:30, cuando llegué ya me la habían cancelado". Hasta el momento, la EPS no le ha ofrecido ninguna solución ni le ha reprogramado la cita.

Una problemática que afecta a cientos de pacientes

El caso de Liliana es solo uno entre los cientos de afectados por el desabastecimiento. En el dispensario de Audifarma del Restrepo, más de 400 personas se encontraban en la misma situación la mañana de este jueves, muchas de ellas a la intemperie bajo la lluvia, esperando la entrega de sus medicamentos.

Si quiere ayudarle a Liliana con el medicamento que necesita puede comunicarse al número: 3133576294

Rosalba Beltrán de Castañeda, otra paciente, ha pasado por una odisea similar. "Necesito pregabalina de laboratorio Pfizer, pero desde noviembre no me la entregan", denunció. Con múltiples problemas de salud, entre ellos fibromialgia, artrosis y reemplazos de cadera, la ausencia de su tratamiento ha hecho que su dolor sea insoportable. "Lloro del dolor, no duermo. A veces me regalan pastas, pero cuando no las consigo, simplemente me toca aguantar".

Exigencias al gobierno y las EPS

La grave crisis ha llevado a que muchos pacientes interpongan tutelas con la esperanza de recibir sus medicamentos. Sin embargo, el proceso es lento y desgastante. Liliana hizo un llamado urgente a las autoridades: "Que se pongan la mano en el corazón y miren a todas estas personas, porque ya no podemos más".

Hasta el momento, ni el gobierno ni las EPS han dado respuestas claras sobre el desabastecimiento. La situación en el dispensario del Restrepo sigue siendo crítica, con largas filas de pacientes que esperan, sin certeza, una solución que parece cada vez más lejana.