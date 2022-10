España repatriará en vuelo chárter a cerca de 350 viajeros atrapados en Colombia

El Gobierno español repatriará este viernes en un vuelo chárter a unos 350 viajeros atrapados en Colombia por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus, informaron fuentes diplomáticas.

La repatriación se hará en un avión de Iberia fletado por la embajada en Bogotá, que llegó vacío a la capital colombiana y que se espera que parta del aeropuerto internacional El Dorado a las 2:00 de la tarde hora local.

Publicidad

"Este es un esfuerzo notable de la embajada y el consulado que se ha coronado con éxito gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y a la buena disposición de la compañía aérea", dijo a Efe el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea.

En el avión viajarán unos 300 españoles no residentes en Colombia que fueron sorprendidos por la suspensión de los vuelos en el país, y aproximadamente 50 colombianos residentes en España o ciudadanos de otros países europeos.

El Gobierno colombiano restringió desde mediados de mes la entrada de extranjeros para contener la pandemia del coronavirus y esta semana cerró los cielos para vuelos nacionales e internacionales, con lo cual solo permite los chárter de repatriación por razones humanitarias.

Publicidad

El coste del billete será de 300 dólares, una tarifa preferencial fijada por la aerolínea para gastos de operación que será asumido por cada viajero.

Más de 2.600 españoles atrapados

Publicidad

El embajador explicó que hasta el pasado jueves, antes de que comenzara el aislamiento ordenado por la Alcaldía de Bogotá, y al cual le siguió la cuarentena nacional que irá hasta el 13 de abril, había todavía en Colombia unos 2.600 turistas españoles, de los cuales más de 2.000 ya lograron regresar con el apoyo del consulado.

"Desde hace una semana estamos haciendo este trabajo que se concentró en los vuelos que partieron del jueves al domingo pasado y así conseguimos reducir enormemente la cantidad de españoles varados en Colombia", añadió.

El embajador subrayó el "esfuerzo grande del Estado español y de las compañías aéreas" para gestionar estas repatriaciones,

tarea que ha involucrado a unas 20 personas en el consulado español.

Vea aquí: España reporta 769 muertos por coronavirus en un día

Los aproximadamente 150 viajeros españoles que quedan en Colombia lo hacen porque por alguna razón no han querido irse o porque están fuera de Bogotá y "no han podido desplazarse por las dificultades de las medidas impuestas por el confinamiento en todo el país".

Publicidad

En ese sentido, el embajador destacó también el apoyo de la compañía Faranda Hotels & Resorts, que dio "tarifas preferenciales para turistas españoles varados aquí" en todos sus establecimientos en el país.

En los últimos días han salido de Colombia centenares de turistas de países como Suiza, Francia e Israel en vuelos humanitarios fletados por sus gobiernos.