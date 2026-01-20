“Exigimos salarios dignos y garantías laborales”: trabajadores de la salud en Neiva

Trabajadores de la salud del Hospital Universitario de Neiva salieron a las calles a protestar, exigiendo salarios que cumplan con todas las garantías laborales y prestaciones sociales. Los manifestantes señalaron que desde hace 20 años muchos profesionales de la salud vienen laborando a través de sindicatos.

Federico Uriza, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Huila, expresó que al menos 1.200 profesionales laboran de manera tercerizada en las entidades de salud del sector oficial.

“La protesta obedece a que estamos exigiendo nuestros derechos laborales, ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Trabajo. Exigimos la formalización del personal en el Hospital Universitario; somos alrededor de 1.200 trabajadores de la salud en estas condiciones laborales. Por ejemplo, para los compañeros agremiados, los salarios son manejados por horas; es decir, si trabajan cien horas, les pagan 15 mil pesos la hora, sin derecho a ningún tipo de prestación social”, dijo Uriza.

Por su parte, Johan Sneider Cadena, enfermero auxiliar del Hospital Universitario de Neiva, explicó que su contrato es por prestación de servicios, sin derecho a recargos nocturnos. “A nosotros no nos pagan liquidación, cesantías, vacaciones ni siquiera recargos nocturnos; entonces salimos a marchar para hacernos sentir y exigir nuestros derechos”, afirmó.



Luego de la marcha, voceros del gremio se reunieron con representantes del Ministerio de Trabajo, con el fin de lograr acuerdos y propuestas que garanticen salarios dignos y todas las prestaciones de ley para enfermeros, médicos generales, terapeutas, camilleros, entre otros profesionales de la salud.