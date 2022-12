Experimento prueba la importancia de lavarse las manos para prevenir el coronavirus

En redes sociales circulan imágenes que dejan en claro lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, tanto ha advertido: tenemos que aprender a lavarnos correctamente las manos para restarle fuerza a la expansión del coronavirus.

El experimento fue llevado a cabo por la periodista Jennie Agg del Daily Mail.

'No necesitas ser demasiado obsesivo, ya que depende de lo que hagas a continuación. Si solo me lavo las manos porque estoy a punto de comer, entonces tendría mucho cuidado de no tocar nada, pero si estoy a punto de salir o usar el transporte público, no me preocuparía tanto", declaró la médica Lisa Ackerley, en declaraciones recogidas por la publicación.

Las seis imágenes muestran las distintas fases del lavado de mano y la presencia de suciedad a través de un filtro de luz UV.

La primera corresponde al enguaje básico con agua; la segunda enjuagado y sacudido; la tercera seis segundos de lavado sin jabón; la cuarta son seis segundos con jabón; la quinta 15 segundos con jabón; y la sexta 30 segundos con jabón.

Este miércoles, se publicó una nueva investigación en Singapur la cual mostró que los pacientes con el nuevo coronavirus contaminan ampliamente sus dormitorios y baños, lo que subraya la necesidad de limpiar rutinariamente las superficies de alto contacto, los lavabos y los inodoros.

Por otro lado, el virus fue eliminado mediante la limpieza de las superficies dos veces al día y el lavado diario de los pisos con un desinfectante de uso común, lo que sugiere que las medidas de descontaminación actuales son suficientes siempre que las personas las respeten. La investigación fue publicada en el Journal of the American Medical Association (JAMA) y se produce después de casos en China donde el patógeno se propagó ampliamente a través de hospitales, infectando a decenas de trabajadores de la salud y pacientes.

Esto llevó a los científicos a creer que, más allá de contraer la infección a través de la tos, la contaminación ambiental era un factor importante en la transmisión de la enfermedad, aunque su alcance no estaba claro. Investigadores del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y de los Laboratorios Nacionales (DSO) analizaron los casos de tres pacientes que estuvieron recluidos en salas de aislamiento entre fines de enero y principios de febrero.

"La contaminación ambiental significativa de pacientes con SARS-CoV-2 a través de gotitas respiratorias y excreción fecal sugiere que el medio ambiente es un medio potencial de transmisión y respalda la necesidad de una estricta adherencia a la higiene ambiental y de las manos", escribieron los autores. SARS-CoV-R es el nombre oficial del patógeno que causa el COVID-19.

