Fin de año encerrados: conozca las ciudades con pico y cédula y restricciones en Navidad y Año Nuevo

Las autoridades de Bogotá, Barranquilla y Risaralda decretaron este domingo medidas extraordinarias para contener la pandemia del coronavirus, en medio de una disparada de casos que amenaza con copar los servicios de cuidados intensivos.

Ante el crecimiento de la pandemia, el presidente colombiano, Iván Duque, advirtió la víspera a los ciudadanos que no deben "jugar con candela" y abusar de las aglomeraciones en el comercio y en las reuniones familiares por la temporada navideña. El mandatario decretó la restricción de vuelos desde y hacia Reino Unido.

"Entendemos que en estas épocas todos quieren vender más, pero tratemos de que esas ventas se den con agilidad, pero con orden, y cumpliendo los aforos", sostuvo.

Conozca las las medidas restrictivas tomadas en los últimos días por autoridades locales y regionales para evitar que la COVID-19 se siga propagando:

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó que a partir de este lunes y hasta el 15 de enero de 2021 regirá el llamado "pico y cédula", un sistema de rotación de circulación de personas, según el último dígito de su documento de identidad.

Con esa medida se restringe el ingreso de personas a cualquier establecimiento donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios, compras, servicios bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

"En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos", explicó la alcaldesa.

Puntualizó que "si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos".

Quedan excluidos de esas medidas los centros de salud, las farmacias y los servicios funerarios.

"Este es el momento de mantenernos en el autocuidado, por favor todo el que quiera tener una reunión con sus padres el 24 y 31 de diciembre, debe estar aislado; los que más se están contagiando son los mayores: mamás, papás, tíos y abuelos", dijo López.

Barranquilla

El alcalde barranquillero, Jaime Pumarejo, dispuso el toque de queda en las celebraciones de la Nochebuena entre las once de la noche y las seis de la mañana del 25.

Para la Nochevieja, la medida entrará en vigor a la una de la mañana del 1 de enero y terminará a las seis de la mañana del mismo día.

Pumarejo también prohibió la venta y consumo de alcohol en la calle en los mismos horarios en que estará vigente el toque de queda.

Risaralda

El gobernador del departamento de Risaralda, Víctor Tamayo, anunció que a partir de este domingo regirá el toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente, sin precisar cuando terminará la medida.

También decretó restricciones de circulación para las personas mayores de 70 años e impuso el "pico y cédula" para ir a tiendas y supermercados.

Para el 24 y el 31 de diciembre el toque de queda en Risaralda comenzará a las nueve de la noche y se prolongará hasta las cuatro de la tarde del día siguiente.

Medellín y Antioquia

En el caso de Medellín, capital de Antioquia y segunda ciudad del país, el alcalde Daniel Quintero decretó "toques de queda preventivos" los días 24, 25 y 26 de diciembre entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, medida que se repetirá el 31 de diciembre, el 1 y 2 de enero.

"Recomendación, no visitar familiares, no compartir copas, no dar abrazos a vecinos", dijo Quintero.

La Gobernación de Antioquia ordenó restricciones de movilidad para siete de las nueve subregiones del departamento ante la indisciplina social y el aumento de casos de COVID 19 . El toque de queda aplicará en los municipios de oriente, suroeste, occidente, norte, nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

Este domingo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria , decretó alerta roja hospitalaria ante el aumento, tanto de contagios por COVID-19 , como de camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas.

Meta

El gobernador del departamento del Meta (centro), Juan Guillermo Zuluaga, también decretó toque de queda el 24 y el 31 de diciembre a partir de las 10:00 de la noche.

Cali

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, las autoridades locales declararon la alerta roja en la red hospitalaria y ordenaron nuevas medidas para restringir el ingreso a establecimientos comerciales.

"Nuestra situación de salud producto del COVID-19 y de la carga de enfermedad represada por el cierre de servicios durante la cuarentena es realmente difícil. Comunidad caleña, lo que está en peligro es la vida de muchos por esto escalaremos a alerta a roja", anunció el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina.

Cartagena

Restringir a máximo a 10 personas las reuniones sociales y familiares, prohibir los eventos y fiestas en espacios públicos, salones de conjuntos cerrados y centros comerciales, son algunas de las medidas que fueron decretadas en Cartagena para reglamentar la celebración de Navidad y fin de año en la ciudad.

"Se prohíbe la realización de cualquier tipo de espectáculos públicos y/o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos de Cartagena, así como el uso picos o cualquier otra clase de artefactos de amplificación sonora", señala el documento.

Asimismo, explica que solo estarán exentos de esta prohibición los eventos privados autorizados por la Secretaría del Interior en el plan piloto de eventos y ferias empresariales con un aforo máximo de 100 personas.

Bucaramanga

En Bucaramanga se autorizaron las tradicionales 'misas de gallo', con cambios en los toques de queda hasta el 24 de diciembre. La restricción a la circulación por las calles de la capital santandereana rige desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugaa.

Cúcuta

En Cúcuta quedaron totalmente prohibidas las fiestas, celebraciones y espectáculos en espacios públicos, salones de eventos o festejos y en las zonas sociales de los conjuntos residenciales o propiedades horizontales. Del mismo modo, quedó restringido el desarrollo de cualquier actividad económica o comercial, formal e informal, en los parques.

Las medidas, que rigen hasta este lunes 21 de diciembre de este año, podrían extenderse.

Valle del Cauca

Ante el aumento de los contagios en el Valle del Cauca la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, ordenó que a partir del 17 y hasta el 27 de diciembre, 40 de los 42 municipios de la región estarán bajo toque de queda desde las 11 de la noche hasta las cinco de la mañana.

"Esta es una medida inicial, pero puede extenderse nuevamente si (los) casos siguen aumentando, y la ocupación de UCI y servicios vitales sigue al límite. La situación que vivimos es preocupante y es responsabilidad de todos mantener el control y priorizar la vida, cuidándonos", aseguró.