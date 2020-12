Fueron tres meses en UCI, pensé que no lo iba lograr: el dramático relato de doctora Delfina Polo

La doctora Delfina Polo contó su historia en Sala de Prensa BLU luego de contagiarse y recuperarse del coronavirus, no sin antes sufrir varias complicaciones durante el proceso.

En el tiempo que duré en la UCI pensé que no lo iba a lograr, yo le decía al personal de salud que estaba muy cansada, que no podía más, que me dejaran descansar, pero ellos siempre me daban apoyo para salir adelante Reveló.

Polo, quien estuvo tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, asegura que no se acuerda mucho y los recuerdos del proceso son muy vagos.

“Porque yo tuve un coma inducido, y luego pase a traqueotomía y uno no puedo hablar, la única comunicación que hacía era a través de la expresión de mis cejas y ojos”, dijo.

Lo que sí recuerda muy bien es el día que se empezó a sentir recuperada. “Un 15 de agosto me despiertan y me encuentro al doctor Leonardo Salazar, gracias a él y al personal de la Fundación Cardiovascular de Floridablanca, sobreviví, me salvaron la vida y ahí me estrello con la realidad de que comienzan a contarme todo lo que sucedió”.

Escuche el dramático relato en el siguiente audio.