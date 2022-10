Funcionarán 6 nuevos laboratorios para luchar contra el COVID-19: viceministro de Salud

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, habló en El Radar de BLU Radio sobre cómo se está manejando la pandemia de coronavirus en Colombia: muestras, ventiladores artificiales, avance y proyección del COVID-19 en el país, laboratorios y demás.

“El instituto está trabajando Manuel y de la mejor forma posible. La máquina era importante porque permitía una producción mayor de muestras y al dañarse generó una menor cantidad. El equipo sacó 1.400 muestras”, explicó.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Qué tanto se retrasan las pruebas de COVID-19 en el país tras falla en máquina?

“En este momento tenemos una capacidad de producir 1.600 pruebas al día. Esta semana deben entrar seis laboratorios funcionales que deben proveer 1.200 pruebas adicionales al día”, resaltó.

El viceministro de Salud descartó que Colombia ya esté en la fase de propagación de persona a persona, pues no se cumplen con las características presenciadas en otros países.

“Tenemos alrededor de 1.500 casos en proceso, pero no hay subregistro. Se debe recordar que estamos en periodo de contención y se genera un proceso de detección muy estricto y preciso con la prueba. Esto no significa que no tengamos casos en la calle sin diagnosticar”, comentó.

Publicidad

“Aún no se dan contagios de persona a persona. Hay unas características que indican que más del 10% de los casos fueran determinados sin una cadena actual”, añadió.

De igual forma, mencionó las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el avance del coronavirus.

Publicidad

“Venimos, desde el inicio de la pandemia, con alrededor de 1.25 y gran parte de estos casos provenían del exterior. En los últimos días vimos una tendencia al achatamiento de la propagación y esperamos ver los efectos del trabajo de todos los colombianos con el aislamiento preventivo”, afirmó.

“Esperamos en cinco días tener la evaluación del proceso de contención que estamos teniendo sobre eso tener unas bases ajustadas a la población colombiana porque las proyecciones que hemos hecho son en base a las internacionales”, dijo.

Asimismo, se refirió a si Colombia está preparada para la mitigación que hacen en países europeos.

Publicidad

“Estamos haciendo trabajo achatando esa curva. Es decir, que crezcamos a una menor velocidad, lo que nos permitirá estar más preparados y estamos aumentando las capacidades hospitalarias para atender a todos los pacientes, pero ningún país está preparado”, aseveró.

Sobre los ventiladores artificiales para atender a pacientes con coronavirus graves, Moscoso aseguró que: “Esperamos estar cerca de los 10.000 para la investigación contra el COVID-19 y los 2.700 que seguirán a expensas para diferentes patologías”.

Publicidad

Escuche el informe aquí: