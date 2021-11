Gremios médicos piden exigir carné de vacunación a viajeros en Colombia ante la variante ómicron

La variante ómicron ya fue declarada por la Organización Mundial de la Salud cómo variante de preocupación.

Es decir, que hay que seguir minuciosamente su transmisibilidad para dimensionar su impacto y el peligro que se pueda llegar a tener en los contagios registrados en todo el mundo.

Varios países, especialmente de Europa, han tomado medidas restrictivas de cierres de vuelos con África para evitar que esta nueva mutación se propague.

En Colombia, la decisión fue esperar a más evidencia científica e intensificar por lo pronto el rastreo de contagios.

No podemos tomar medidas en el cierre de vuelos dado que aquellos lugares donde se detectan las variantes no necesariamente son los lugares donde circula, pues con ello se estaría discriminando y castigando a aquellos países con mayor capacidad de vigilancia genómica y que reportan de manera disciplinada a la OMS y a los sistemas internacionales explicó Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del ministerio de Salud.

En Colombia, se reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica, genómica, rastreo de contactos, identificación de casos sospechosos en viajeros provenientes del sur de África y en todos aquellos en todos países donde la variante se ha detectado.

Sin embargo, por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública piden que se extreme la búsqueda a las personas que no han recibido su segunda dosis de la vacuna ya que corren riesgo de contagio mayor que aquellos que ya están inmunizados.

También piden extremar la vigilancia en los aeropuertos principales del país y hacer cumplir cuarentenas estrictas a cualquier viajero sospechoso de contagio.

“Debemos igualmente, seguir fortaleciendo nuestra capacidad de vigilancia genómica para identificar la posible llegada de esta nueva variante. Incrementar el número de pruebas de manera aleatoria y fortalecer nuestra búsqueda en aeropuertos”, le dijo a BLU Radio, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación.

Mientras tanto, expertos epidemiológicos piden que se exija el carné de vacunación y prueba negativa de COVID-19 para no correr riesgo ante futuros picos teniendo en cuenta que en el continente ya se ha confirmado la presencia de casos con la variante ómicron, específicamente en Canadá.

“Es que el país exigía prueba PCR negativa el pasado mes de junio. Cuando los dejamos de exigir, un mes después, ya teníamos pacientes con la variante Delta", precisó el experto epidemiólogo Jaime Ordoñez.

"Por eso necesitamos incrementar esa exigencia. Yo estoy de acuerdo en que no cierren, pero tampoco en ponerle un letrero de bienvenida a todos los infectados del mundo, eso es un gran acto de irresponsabilidad que se viene cometiendo desde junio”, explicó.

De igual forma, varios expertos alegan que no tiene sentido que se exija el carné de vacunación para comer en un restaurante o ir a eventos con ventilación, pero no lo pidan para ingresar al país, “dónde sólo la fila de inmigración dura varios minutos, no hay ninguna distanciamiento y el sitio está mal ventilado”.

