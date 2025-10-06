Hospital San Rafael aclara salida de especialistas: ¿qué fue lo que pasó?

En días pasados se conoció la salida de varios especialistas del Hospital Universitario Clínica San Rafael, entre ellos internistas, ortopedistas, pediatras y cirujanos plásticos. Frente a esta situación, la institución emitió un comunicado en el que aclaró que la decisión está relacionada con la modificación del modelo de contratación implementado para un grupo de profesionales.

El hospital explicó que algunos de los médicos no aceptaron las nuevas condiciones, por lo cual no continuarán vinculados, aunque insistió en que esta medida no afectará la atención de los pacientes. Según la entidad, los cambios abarcan el 3,5 % de su planta laboral, conformada por 1.638 colaboradores. En total, 69 profesionales fueron convocados al ajuste, de los cuales 58 se retiraron del modelo anterior e iniciaron un proceso de negociación para una nueva vinculación.

La dirección del hospital señaló que la medida responde al contexto financiero que vive el sistema de salud en el país. De acuerdo con la institución, las EPS mantienen deudas superiores a los 173.000 millones de pesos, con un 43,5 % de esa cartera vencida por más de 270 días, situación que ha afectado la liquidez y la capacidad de inversión.

Pese a las dificultades, el Hospital Universitario Clínica San Rafael confirmó la continuidad en la prestación de los servicios, subrayando que las recientes decisiones buscan garantizar la operación y la atención a los usuarios en medio de la crisis del sector.