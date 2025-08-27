Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Hospital Santa Sofía en Caldas opera al 200% tras suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS

Hospital Santa Sofía en Caldas opera al 200% tras suspensión de servicios a usuarios de Nueva EPS

En el Hospital Santa Sofía ordenaron que solo deben hospitalizar pacientes en estado crítico, ante la falta de camas.

Hospitales en Caldas.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: agosto 27, 2025 11:46 a. m.

La crisis hospitalaria en Caldas se agudiza, luego de que varios centros asistenciales suspendieran la atención a los más de 450.000 afiliados de la Nueva EPS en este departamento. El Hospital Santa Sofía, en Manizales, reportó una ocupación del 200% en su capacidad instalada.

El gerente de la institución, Carlos Alberto Piedrahíta Gutiérrez, explicó que la alta demanda obligó a activar planes de contingencia para garantizar la atención a todos los usuarios.

Señaló que, aunque el servicio de urgencias cuenta con 20 camas habilitadas, a diario amanece con un promedio de 20 pacientes adicionales, lo que obliga a que algunos permanezcan en sillas plásticas mientras reciben asistencia médica.

Como parte de las medidas, el hospital optó por remitir a atención ambulatoria a pacientes con patologías crónicas estables, con el fin de reservar camas para casos graves.

“Estamos pidiendo a nuestro personal médico que hospitalice solo lo más delicado, porque no hay capacidad instalada para medio millón de afiliados. Nos estamos acogiendo al concepto de la OMS de 2011 sobre ‘hospitales sin paredes", indicó el directivo.

Piedrahíta hizo, además, un llamado a los ciudadanos para hacer un uso responsable del servicio de urgencias, acudiendo únicamente en situaciones que comprometan la vida. Para las demás atenciones, recomendó asistir a los puestos de salud de Assbasalud distribuidos en las comunas de Manizales.

Cabe recordar que la semana pasada la Clínica Avidanti y el Hospital San Félix de La Dorada suspendieron también la atención a usuarios de la Nueva EPS, a lo que se sumó hoy miércoles el Hospital Universitario de Caldas, todos por las altas deudas de la aseguradora.

