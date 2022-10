Inexplicable que yo tenga coronavirus y él no: hermana de taxista muerto en Cartagena

Liliana Ricardo, la mujer que fue diagnosticada con coronavirus en Cartagena, no se explica cómo su hermano no se contagió de la enfermedad.

“Yo asumo que mi contagio tuvo que ser con el contacto con mi hermano. Me extraña porque no yo salgo a ninguna parte y tengo contacto social restringido”, dijo Liliana en Mañanas BLU.

Publicidad

Lea también: Investigan si taxista murió por coronavirus en Cartagena

Agregó que su hermano presentó síntomas similares al coronavirus días después de recoger a unos turistas italianos el pasado 4 de marzo.

“Él estaba asintomático, no tenía fiebre, gripa, tos, no tenía nada esos días y ya el sábado en la tarde se siente mal. Fue al médico, lo incapacitaron, le mandaron amoxicilina, tuvo fiebre, tos, aunque no exagerada”, sostuvo.

Publicidad



Finalmente, dijo que la dueña de la casa donde vive fue amenazada y reiteró que serán las autoridades quienes dictaminen exactamente de qué murió su hermano.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU aquí:

Publicidad