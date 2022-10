Inicialmente no hubo prueba porque no tenía fiebre: hija de Roy Barreras con COVID-19

Valeria Barreras, hija del senador Roy Barreras, fue una de las médicas que se contagió de coronavirus en el Hospital J. Hopkins, Estados Unidos.

“Yo estaba de turno y empecé a tener congestión nasal, pensé que era normal”, dijo la médica.

Publicidad

Aseguró que inicialmente descartaron la prueba porque Valeria no tenía fiebre, uno de los síntomas más comunes del coronavirus.

“Me puse la máscara para proteger a todo el mundo, llamé a salud ocupaciones. Inicialmente no me hicieron el test porque no tenía fiebre”, explicó.

Vea aquí: No hay información epidemiológica para estipular si se extiende la cuarentena: Duque

Publicidad

Sin embargo, detalló que su estado de salud se deterioró esa misma noche por lo que le hicieron una nueva prueba que salió positiva.

Escuche la entrevista completa con Valeria Barreras en Mañanas BLU aquí:

Publicidad