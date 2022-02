INS confirma presencia de "ómicron silenciosa" en Colombia y otro grupo de mutaciones de la variante

El Instituto Nacional de Salud ha hecho durante todo el tiempo de pandemia los estudios genómicos que evidencia las diferentes mutaciones del virus del COVID-19 en el país. Entre ellos, la detección de nuevos sublinajes y mutaciones que circulan a nivel nacional. De acuerdo con los últimos estudios se identificó ya la circulación de “la variante ómicron silenciosa”, que todavía no es predominante en Colombia.

Según el INS, hasta la fecha no se ha relacionado este nuevo sublinaje con mayor severidad del virus, pero los primeros análisis científicos indican que la BA.2 es más transmisible que la ómicron original y es más complicada de detectar, debido a que no tiene las mismas mutaciones que la variante inicial, por lo que se le denomina como “ómicron silenciosa”. Ya se ha identificado en 58 países donde es predominante, por ejemplo en Sudáfrica.

En América Latina ya se ha identificado en Argentina, Brasil y ahora Colombia.

Estudios internacionales reportan que los síntomas de la ómicron silenciosa son, por lo que se sabe hasta el momento, bastante similares a los de la ómicron original. Entre las dolencias más comunes se destacan la tos, la secreción nasal y la fatiga extrema.

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina confirmó que a pesar de que ómicron es 100 % dominante en el país, lo que se sabe por as pruebas que se realizan, no quiere decir que no haya circulación de otras mutaciones a nivel nacional.

“Hay 182 linajes en el país, 89 sublinajes de la variante delta, tenemos circulando también dos de la variante Mu y dos de la variante ómicron, que están descritos en el mundo y nosotros también lo hemos detectado. Uno se pregunta que cómo es posible que circulen 182 linajes cuando se tiene casi un 100% de dominancia de ómicron, la gran mayoría de estas secuencias salen de pacientes que están en UCI o que tienen episodios graves y son secuenciados”, mencionó la doctora Ospina.

Las medidas de bioseguridad continúan siendo las mismas: uso de tapabocas constante, distanciamiento social y acudir a la vacunación; siguen siendo las mejores combinaciones para evitar la propagación del COVID-19 en este cuarto pico de contagios.

