Intensifican planes de acción en Huila y Tolima para prevenir la fiebre amarilla

En 2025 se encendieron las alarmas ante el crecimiento de casos de fiebre amarilla en diferentes departamento del país, pero uno de los más afectados ha sido el departamento del Tolima, que, a través de MinSalud y diversas entidades, ha empleado planes de acción y prevención, que incluso la Organización Panamericana de la Salud ha resaltado.

"En el marco del brote de fiebre amarilla que afecta al país desde 2024 —con 127 casos confirmados y 53 fallecimientos hasta el 8 de agosto de 2025, según el Instituto Nacional de Salud—, se llevó a cabo también un “Intercambio de Saberes” con más de 500 vigías comunitarios. Allí se compartieron técnicas motivacionales para promover la vacunación y estrategias para combatir rumores y desinformación con mensajes claros y basados en evidencia", indicaron desde la OPS.

Pero los planes de prevención no paran, desde Sanitas también intensificación este trabajo y no solo en el Tolima, sino que en el Huila también para evitar que siga el aumento de casos y se dé una correcta regulación de esta enfermedad.

Colombia ha registrado un considerable aumento de casos de fiebre amarilla Foto: AFP e IA

EPS Sanitas ha intensificado su estrategia de intervención territorial para prevenir la fiebre amarilla, enfocándose especialmente en los departamentos de Huila y Tolima, donde aún persiste un alto número de afiliados sin vacunarse. En Huila, más de 222.900 personas continúan sin acceder al biológico, por lo que la entidad ha reforzado la búsqueda activa y habilitado puntos estratégicos con disponibilidad permanente de la vacuna. Además, implementó un tablero de seguimiento de coberturas para detectar zonas con baja inmunización y realizar acciones comunitarias de sensibilización, priorizando a las poblaciones más expuestas.

En Tolima, la EPS fortaleció su modelo de demanda inducida mediante contacto telefónico directo, logrando 3.896 interacciones efectivas, principalmente en Ibagué, Chaparral y Melgar. También desplegó una campaña masiva de mensajes de texto dirigida a distintos grupos etarios y zonas de riesgo, sumando más de 920.000 SMS enviados entre abril y julio.