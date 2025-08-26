Invima alerta por falsificación de medicamento usado por pacientes con cáncer en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) confirmó la circulación en el país de un lote falsificado del medicamento oncológico MABTHERA VIAL 500 mg/50 mL, identificado con el número N7747, fabricado supuestamente en octubre de 2023 y con vencimiento en octubre de 2026.

La alerta fue emitida luego de la notificación presentada por el titular del registro sanitario, F. Hoffmann-La Roche Ltd., quien advirtió que dicho lote no existe en las presentaciones autorizadas ni en Colombia ni en México.

El análisis realizado evidenció varias diferencias entre el producto original y el falsificado, entre ellas, variaciones en el diseño gráfico, tipografía y grosor de las líneas, errores ortográficos como “infusion” en lugar de infusión y “publico” en vez de público, alteraciones en la etiqueta holográfica plateada y en el código QR, así como bordes cortados en las esquinas de las etiquetas y un código de barras inconsistente en la caja plegable.

medicamento oncológico MABTHERA VIAL 500 mg/50 mL

El Invima recordó que el medicamento legítimo, MABTHERA concentrado de solución para infusión 500 mg/50 mL, cuenta en Colombia con el registro sanitario No. 2010MBT-0010348 bajo la modalidad importar y vender, y es distribuido únicamente por el titular de registro sanitario. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los productos y adquirirlos únicamente a través del titular autorizado.

La institución instó a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud a abstenerse de usar el producto falsificado, revisar la validez de los registros en la página oficial del Invima, reportar canales de comercialización sospechosos y, en caso de consumo del lote fraudulento, suspender de inmediato su uso y notificar cualquier evento adverso.

De igual manera, el Invima exhortó a Secretarías de Salud, instituciones prestadoras de servicios y establecimientos farmacéuticos a reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, evitar la distribución del producto falsificado y reportar hallazgos de manera inmediata. Además, recomendó a los programas de farmacovigilancia realizar una búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con el lote detectado.