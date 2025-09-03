Invima alerta sobre producto fraudulento: prometía combatir los malos olores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sobre la comercialización de un producto ilegal que ha sido promocionado de manera engañosa como suplemento dietario. Este producto se presenta como una solución para eliminar el mal olor corporal, la sudoración excesiva y el mal aliento, pero en realidad carece de registro sanitario y representa un riesgo para la salud.

La advertencia se suma a otras realizadas por la entidad en las que se han detectado artículos fraudulentos como yogures, remedios caseros, la llamada Sal de Frutas Lua y diferentes productos que circulan en el país sin autorización oficial. Según el Invima, este tipo de ventas ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Producto fraudulento DEOS Foto: Invima

Producto fraudulento identificado por Invima

De acuerdo con el comunicado de la entidad, el producto ilegal se comercializa bajo el nombre DEOS y se promociona como suplemento dietario. Sin embargo, no cuenta con registro sanitario y, por lo tanto, no es reconocido como medicamento, suplemento dietario ni fitoterapéutico.

El Invima advirtió que este producto puede generar graves afectaciones a la salud, entre ellas:



Aumento de la circulación sanguínea y palpitaciones.

Posibles enfermedades cardíacas.

Nerviosismo, ansiedad y temblores.

Riesgo de retención de líquidos, edemas locales o generalizados.

Daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado.

La entidad recalcó que ningún producto fraudulento garantiza calidad, seguridad ni eficacia. Por eso, consumir este tipo de artículos representa un peligro directo para los ciudadanos.



Recomendaciones del Invima sobre el producto DEOS

El Invima recomendó de manera enfática no adquirir ni consumir el producto DEOS ni ningún otro que no cuente con registro sanitario vigente. Insistió en que los consumidores siempre verifiquen que los medicamentos, fitoterapéuticos o suplementos dietarios estén debidamente autorizados por la entidad.

En caso de estar consumiendo este producto, se debe suspender de inmediato su uso y reportar los lugares donde se esté comercializando. Además, quienes presenten síntomas adversos deben notificarlo de forma inmediata al Invima a través del enlace oficial https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

La entidad recordó que la salud de los colombianos no puede ponerse en riesgo por artículos sin respaldo científico ni autorización sanitaria. Comprar productos ilegales no solo representa un gasto innecesario, sino que también expone al organismo a daños graves y, en algunos casos, irreversibles.

