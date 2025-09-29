Invima logra ingresar al Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) logró ser aceptado por unanimidad como Miembro Afiliado del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF, por sus siglas en inglés), durante la 28.ª sesión de este organismo celebrada en Sapporo, Japón.

El IMDRF, creado en 2011, reúne a autoridades regulatorias de referencia mundial como la FDA de Estados Unidos, la Comisión Europea, Health Canada, la Agencia de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos de Japón (PMDA) y la Administración de Productos Terapéuticos de Australia (TGA). Su objetivo es armonizar y unificar las normas para dispositivos médicos, con el fin de garantizar seguridad, calidad y eficacia en el acceso a estas tecnologías en los diferentes mercados internacionales.

Invima // Foto: Invima

La vinculación de Colombia a este espacio internacional conlleva beneficios estratégicos, como que esta entidad podrá participar en la construcción de lineamientos globales, fortalecer la cooperación con agencias regulatorias líderes y avanzar en la adopción progresiva de las directrices del IMDRF en el país. Esto, a su vez, refuerza la confianza internacional en el sistema sanitario colombiano y abre puertas para la innovación y el acceso a nuevas tecnologías médicas.

De esta manera, Colombia se posiciona como un actor relevante en la discusión y desarrollo de políticas regulatorias de alcance internacional, consolidando el papel del Invima como autoridad referente en la protección de la salud pública y la promoción de la innovación en el sector de dispositivos médicos.