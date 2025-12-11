Invima presenta guía para orientar a la industria en el uso seguro de envases para alimentos

El Invima presentó una nueva guía dirigida a las empresas que fabrican o utilizan envases, empaques y equipamientos que están en contacto directo con alimentos y bebidas.

El documento, elaborado conjuntamente con el gremio Acoplásticos, busca ofrecer una explicación sencilla y ordenada de los requisitos que exigen las Resoluciones 683 y 4143 de 2012, normas que regulan este tipo de materiales en el país.

Según el Invima, la guía reúne orientaciones que permiten a la industria entender mejor qué deben cumplir los envases y objetos que tocan los alimentos desde su fabricación hasta que llegan al consumidor. Aunque las normas contienen aspectos técnicos, la nueva herramienta los explica de forma clara para que las empresas puedan garantizar que sus materiales no afecten la calidad ni la seguridad de los alimentos.

Durante el lanzamiento, Acoplásticos resaltó que la guía incluye 89 preguntas que ayudan a resolver dudas frecuentes sobre trámites y autorizaciones, especialmente relacionados con el uso de materiales reciclados en empaques. Según el gremio, esto no solo facilitará el trabajo de las empresas, sino que también impulsará prácticas de sostenibilidad en el sector.



La Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima señaló que el objetivo principal es que la industria y las autoridades sanitarias “hablen el mismo lenguaje” al momento de adelantar procesos y vigilar los materiales que entran en contacto con alimentos. Esto permitirá unificar criterios, agilizar procedimientos y fortalecer el control sobre toda la cadena productiva.

Con esta guía, la entidad busca que más empresas comprendan de manera sencilla las obligaciones que deben cumplir y que, a la vez, puedan mejorar sus procesos de fabricación y control.

El documento ya está disponible para consulta en la página del Invima por ofrecer herramientas que permitan fortalecer la seguridad alimentaria en el país y garantizar que los productos lleguen a los consumidores en condiciones óptimas.