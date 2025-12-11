En vivo
Invima presenta guía para orientar a la industria en el uso seguro de envases para alimentos

Invima presenta guía para orientar a la industria en el uso seguro de envases para alimentos

El Invima y Acoplásticos presentaron una guía práctica que explica, de forma clara, cómo deben manejarse los envases y equipamientos que están en contacto con alimentos, con el fin de facilitar trámites, unificar criterios y fortalecer la seguridad de los productos que llegan al consumidor.

