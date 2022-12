La depresión no es un juego: así explican los expertos por qué se genera

Son varios los problemas mentales que se enfrentan y a veces somos descuidados, y creemos que se pueden solucionar de forma fácil, pero las alarmas se encienden y hay que escucharlas. La depresión está configurada como una enfermedad y es padecida muchas veces en silencio.

El profesor Henry García Moncaleano, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, explica que la presencia entre mujeres y hombres es distinta, debido a las condiciones biológicas, pero no deja de ser menos o más importante su tratamiento. En los varones puede ir del 7.5 al 10% “lo que significa como el riesgo de que nos dé una depresión suficientemente fuerte como para que busque algún tipo de ayuda. Pero en las mujeres, la prevalencia es el doble, del 15 al 20%. No solamente porque las mujeres están más acostumbradas a expresar sus sentimientos y a ponerlos en palabras, mientras que los hombres a veces prefieren el mal genio o un trago, sino también por factores hormonales”, explica el médico psiquiatra.

“La depresión le puede dar a cualquiera, desde bebé hasta los más adultos. Hay tres factores: biológicos, psicológicos y sociales. El primero es esa baraja genética que nos tocó al nacer, que hace que uno sea susceptible a unas cosas y a otras no, las psicológicas son todo lo que se forma dentro de cada uno en la lotería de la vida para adaptarse mejor o peor a las cosas que nos tocó. Lo tercero es el factor psicosocial que son las cosas que yo tengo: plata, no tengo plata, tener más o menos estudio, una pareja querida, un grupo de amigos, un ambiente seguro, etc.”, contó García en diálogo con BLU Radio.

Dice que los factores de prevención van principalmente a lo psicológico y psicosocial, debido a que lo biológico es innato. Sin embargo, indica que, en lo biológico, tener una buena salud, hacer ejercicio, una correcta alimentación, entre otros buenos hábitos, ayuda a defenderse. Pero de otro lado, explica que, respecto a lo psicológico, se ponen en la mesa situaciones como la crianza, las formas de crecimiento en escenarios donde no haya castigos físicos, castigos para humillar en los que no se ataque el autoestima.

“Es que usted es bruto, es un pecador, es que usted no hace nada bien. De alguna manera, en lo psicológico si nos destruyen el autoestima, seremos más susceptibles a todas las infecciones mentales. Una de ellas es la depresión”, ejemplifica el experto. Mientras que hace referencia al factor psicosocial, en el que hace énfasis a una familia que escuche, que comparta, donde “no todo el mundo esté en su celular, sino que, en lugar de dar más órdenes, den más explicaciones”.

Respecto al tema del consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas manifestó que el riesgo es mayor para sufrir depresión, pues productos como el trago o la marihuana, son depresores del sistema nervioso central que lo alteran y pueden, en diversos momentos, sin que sea notorio a simple vista, incrementar el factor para padecer de la enfermedad.

Pero el acompañamiento debe llegar a quienes efectivamente saben tratar la depresión. Los médicos, los expertos, psicólogos. “El hecho de que yo tuviese un conocimiento no hace que yo me pueda auto sanar. Los libros de superación y autosanación están hechos para las personas que no tienen cosas graves y así como medio normalitas. Lo primero es entender que nos hicieron con cuerpo y mente y que la depresión también es una enfermedad y que por lo tanto se debe acudir al médico general para que de alguna manera lo canalice, o si se tiene la oportunidad de pedir una cita directa con un psiquiatra”, recomienda el médico.

Los expertos piden buscar ayuda cuando pasen situaciones como las siguientes:

-Si siente que el rendimiento no es el de antes

-Si al leer no se concentra

-Si le preguntan si “está en este planeta”

-Si siente que se duerme

-Si su autoestima está en el piso

-Si le dicen que no vale la pena

-Si se le cruzan ideas suicidas

“Si el motor de mi carro empieza a no tener la misma fuerza, a apagarse y prenderse, cuando me vea medio descuidado y me aguanto la varada y la grúa, lo llevo al taller. Cuando nos pasa eso, muchas veces no lo hacemos”, explica el médico con este ejemplo, recordando que a todos nos puede pasar y que es necesario buscar ayuda.

