La EPS Famisanar debe 208 mil millones a Droguerías Colsubsidio, dice su presidente

Droguerías Colsubsidio se pronunció sobre la finalización del contrato con la EPS Famisanar y realizó una grave denuncia sobre la suma económica que le debe la entidad prestadora de salud. Aseguran que la EPS Famisanar le comunicó el pasado 20 de junio la terminación del contrato de dispensación de medicamentos a sus afiliados a partir del 1 de agosto, con un periodo de transición de un mes para mitigar el impacto en los usuarios.

La razón de la terminación de dicho contrato fue debido a una deuda que a corte del 30 de junio era superior a los 781.000 millones de pesos, de los cuales más de 208.000 millones de pesos corresponden a dispensación de medicamentos y más de 572.000 millones de pesos por prestación de servicios de salud en clínicas y centros médicos ambulatorios.

En diálogo con Mañanas Blu, Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, habló de la precariedad de la situación de entrega de medicamentos a afiliados, en especial los 3 millones de usuarios de Famisanar. Tras una reciente visita por parte de la Superintendencia de Salud a la bodega de medicamentos de Colsubsidio, se encontraron 11,000 dosis que estaban listas para ser distribuidas, lo que genera preocupación sobre la disponibilidad de tratamientos para los pacientes.

Droguerías Colsubsidio no va más con Famisanar Fotos: Facebook Colsubsidio y Google Maps

Ante las 11.000 dosis en tránsito halladas de la droguería, Arango defendió la situación, indicando que esas dosis estaban a punto de ser entregadas a las droguerías asociadas.

"Lo que estaba en tránsito se iba a repartir de inmediato. No tenemos interés en mantener medicamentos sin distribuir", afirmó.



Deuda de Famisanar con Colsubsidio

Arango destacó que Famisanar tiene una deuda pendiente aproximada de 781.000 millones de pesos. De este monto, 208.000 millones corresponden únicamente a medicamentos.

Esta situación impacta directamente la capacidad de Colsubsidio para obtener medicamentos de laboratorios, provocando faltantes críticos para la atención médica. "Si no me pagan, no les puedo pagar a los laboratorios. Esto provoca que no tengamos los medicamentos necesarios", precisó.

La situación se vuelve más global con la entrega institucional de medicinas, las cuales son principalmente las que afectan a los afiliados.

El impacto estructural del sistema de salud

Arango no oculta su preocupación debido a que los retrasos en pagos están creando una espiral de problemas en el sistema de salud. Aseguró que si las EPS no liquidan sus deudas, la situación acudirá de mal en peor. "Estamos atrapados en una rueda de problemas donde la falta de pagos del gobierno a las EPS crea un colapso en el servicio de salud", enfatizó.

Escuche aquí la entrevista: