La explicación de mininterior para que Juntas de Acción Comunal reconstruyan 1.500 puestos de salud

El Gobierno nacional busca firmar un convenio con el objetivo de fortalecer estos centros de salud y beneficiar a las comunidades. La meta es asegurar que médicos, enfermeras y profesionales de diversas áreas de la salud brinden atención a la población, centrándose especialmente en las veredas.

El enfoque del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, consiste en involucrar a numerosas Juntas de Acción Comunal, alcaldes, gobernadores y directores de hospitales en un proceso de recuperación de centros de salud que han sido clausurados. El plan busca unir esfuerzos institucionales, como explicó en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.

“Para que funcione el modelo de salud que queremos trabajar nosotros tenemos que tener unos espacios en las zonas más alejadas donde no ha atención en salud para poder atender a los ciudadanos. Siempre planteo el ejemplo del niño que vive en la Alta Guajira puede tener su carnet de salud, pero si necesita la atención un viaje de seis o siete para encontrar en sitio en que lo atiendan no solo es profundamente caro, sino que a lo mejor no tiene lo recursos y se queda con el carnet, pero sin la atención y lo que queremos es llegar con equipos médicos y el Ministerio de Salid está trabajando en ello", señaló.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, se reunieron en la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje para coordinar esfuerzos destinados a recuperar los puestos de salud en las regiones apartadas de Colombia.

