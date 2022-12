La fiebre de los tapabocas se toma el mundo

A medida que aumentan en el mundo los casos de coronavirus, las mascarillas médicas se convierten en un objeto codiciado y hasta de lujo en algunos casos.

No pocos países se han visto obligados a tomar medidas ante la creciente demanda para evitar el desabastecimiento y la especulación, que se han convertido en algo común por estos días, no solo en los casos en que realmente son necesarios estos aditamentos, sino en el contexto de pánico que se vive en muchos lugares ante el avance del COVID-19.

RUSIA RESTRINGE LA EXPORTACIÓN DE MASCARILLAS

El Gobierno de Rusia restringió temporalmente la venta al exterior de mascarillas y otros artículos médicos para evitar el desabastecimiento ante una posible propagación del coronavirus en el país.

En la lista figuran mascarillas, vendajes, algodón, gasa, trajes desechables, equipos de protección química, fundas para zapatos desechables, respiradores, productos desinfectantes y otros artículos.

El documento precisa que la medida no afectará la ayuda humanitaria que Rusia envía a otros países, tampoco a las personas que viajan al exterior que podrán llevar esos productos para uso personal.

Ya desde antes, la demanda de mascarillas en las farmacias se disparó por el coronavirus, haciendo difícil encontrarlas. Algunos diputados denunciaron la subida injustificada de los precios de estos artículos en algunas cadenas farmacéuticas.

No obstante, de momento Rusia no se propone restringir la venta de mascarillas, declaró el ministro de Industria ruso, Denís Mánturov, y subrayó que la decisión de prohibir las exportaciones de mascarillas es una medida oportuna tomada ante el hecho de que grandes cantidades de artículos médicos han sido acopiados por especuladores para su ulterior exportación.

Y es que la demanda de mascarillas ha atraído también a negociantes que han visto un filón en la epidemia. En la página de anuncios Avito, por ejemplo, se pueden comprar no solo las mascarillas a altos precios, sino hasta la maquinaria para fabricarlas, por 15 millones de rublos, o cerca de un cuarto de millón de dólares.

FRANCIA VENDERÁ LAS MASCARILLAS SOLO CON RECETA

Mientras tanto en París, el Ministerio de Sanidad francés anunció que tomará de sus reservas de 15 a 20 millones de mascarillas médicas más para distribuir entre la población debido a la propagación del coronavirus, informó su titular, Olivier Veran.

También informó que la primera entrega fue de 5 millones de mascarillas repartidas en centros regionales de salud pública, instituciones médicas y hogares de ancianos, y otros diez millones a las farmacias del país.

Por otro lado, las mascarillas médicas no se venderán en Francia sin receta, debido a la alta demanda, declaró la portavoz del Gobierno francés, Sibeth Ndiaye, en su cuenta de Twitter.

Además Francia regulará los precios para gel sanitizante para manos, ya que en el marco de la propagación del nuevo coronavirus se produjo una subida "inaceptable" de precios de este producto antiséptico, comunicó el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire.

PUERTO RICO RECONOCE LA ESCASEZ DE MASCARILLAS

La alarma generada por el nuevo coronavirus COVID-19 a nivel global provocó una crisis de mascarillas en Puerto Rico, dijo Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, citado por el portal informativo Metro.

"Hay escasez (de mascarillas) en este momento, la realidad es que las mascarillas deben ser más bien utilizadas para aquellas personas inmuno-comprometidas… No es para andar con ellas como si fuera una moda", indicó.

Báez confirmó además una merma de desinfectantes y productos de limpieza, y aseguró que las autoridades realizan gestiones para conseguir las mascarillas en otros países.

BRASIL, PREOCUPADO POR EL ABASTECIMIENTO

El Gobierno brasileño se ha declarado preocupado con la posible falta de mascarillas y otros utensilios para enfrentar el nuevo coronavirus, debido a que China, principal fabricante, está dejando de exportar por la fuerte demanda interna.

"Preocupa, porque el mundo pasó a tener a China como "supplier" (proveedor) (…) estamos trabajando con la industria (brasileña) para que pueda abastecer", admitió el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, aunque no concretó qué medidas se estarían tomando.

El secretario ejecutivo del ministerio de Salud, João Gabbardo dos Reis, explicó que el Gobierno realizó recientemente una compra extra de equipamientos de protección individual y que en un plazo máximo de siete días se distribuirá a los estados, "para atender una posible demanda".

JAPÓN ENLOQUECE POR EL PAPEL HIGIÉNICO

Los japoneses no solo compran compulsivamente las mascarillas, sino papel higiénico y otros productos similares. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, tuvo que desmentir desde las pantallas televisivas la desaparición en el país del papel higiénico y de las servilletas, alegando que esos productos son de confección nacional, no china, y no deben escasear.

Previamente en las redes sociales comenzaron a aparecer noticias de que en la producción de papel higiénico y servilletas se usaba la misma materia prima que se necesitaba para hacer mascarillas, que sí se encuentran en falta en el país asiático.

En algunos sitios de internet además comenzaron a publicarse instrucciones de cómo hacer mascarillas de confección casera a partir del papel sanitario y de las servilletas desechables.

Como resultado, todos esos productos comenzaron a escasear, y muchos comercios y farmacias se vieron obligados a introducir normas de venta al usuario, tales como "un paquete por núcleo familiar".

AUSTRALIA LIMITA LAS VENTAS

Los supermercados australianos se han visto obligados a limitar las ventas de papel higiénico para evitar la escasez ante las compras masivas a raíz de la epidemia de coronavirus, informó el periódico Sydney Morning Herald citando a un representante de la mayor cadena minorista del país, Woolworth.

Woolworth impuso una restricción a las ventas, no más de cuatro paquetes de papel higiénico para un comprador, incluso cuando compra en línea. "Esto ayudará a reponer los almacenes mientras los proveedores ajustan la producción y entrega local a una demanda más alta de lo habitual", dijo el funcionario de la compañía.

TAILANDIA ENSEÑA A HACER MASCARILLAS

El Ministerio de Salud de Tailandia llamó a la población a hacer mascarillas en casa, ante la escasez del producto por el coronavirus.

"Pedimos a la población elaborar tres mascarillas por persona en casa o en grupos de voluntarios. Así tendríamos 201 millones de mascarillas", dijo a la prensa el director general adjunto del Departamento de Salud Pública del Ministerio Bancha Khakhong.

El alto funcionario reconoció que las máscaras de producción industrial se agotan.

"Hoy por hoy debemos dejar la mayor cantidad de mascarillas quirúrgicas para el personal médico de los hospitales de enfermedades infecciosas (...) que corre el mayor riesgo de contagio", sostuvo.

El subdirector general aseguró que para una persona sana o resfriada es suficiente una mascarilla casera de gasa u otro material.

LA OMS TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

Hasta la Organización Mundial de la Salud ha tenido que entrar al ruedo en la carrera por las mascarillas y advertir que la interrupción severa y creciente del suministro global de equipos de protección personal (EPP), causada por el aumento de la demanda, la compra por pánico, el acaparamiento y el mal uso, está poniendo en riesgo vidas por el nuevo coronavirus y otras enfermedades infecciosas.

Los trabajadores de la salud dependen de equipos de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes de la infección y no infectar a otros, recordó en un comunicado.

Pero la escasez está dejando a los médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes con covid-19, debido al acceso limitado a suministros como guantes, máscaras médicas, respiradores, gafas, protectores faciales, batas y delantales.

"Sin cadenas de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores de la salud en todo el mundo es real. La industria y los gobiernos deben actuar rápidamente para aumentar la oferta, aliviar las restricciones a la exportación y adoptar medidas para detener la especulación y el acaparamiento. No podemos detener COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores de la salud ", dijo el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde el comienzo del brote de COVID-19, los precios han subido. El de Las máscaras quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95 se ha triplicado y el de las batas se ha duplicado.

Hasta el momento, la OMS ha enviado casi medio millón de juegos de equipos de protección personal a 47 países, pero los suministros se están agotando rápidamente.

Según el modelo de la OMS, se requieren aproximadamente 89 millones de máscaras médicas para enfrentar el COVID-19 cada mes. Para los guantes de examen, esa cifra sube a 76 millones, mientras que la demanda internacional de gafas es de 1,6 millones por mes.

La OMS está trabajando con los gobiernos, la industria y la Red de la Cadena de Suministro Pandémica para impulsar la producción y asegurar las asignaciones para los países gravemente afectados y en riesgo.

Para satisfacer la creciente demanda mundial, la OMS estima que la industria debe aumentar la fabricación en un 40 por ciento, y para ello los gobiernos deberían desarrollar incentivos.

No obstante, los médicos recuerdan que la máscara médica debe utilizarse solo en caso de tener problemas respiratorios y que la forma más efectiva de evitar el contagio no es utilizarlas indiscriminadamente, sino la higiene frecuente de manos, no tocarse los ojos, la nariz y la boca y mantener la distancia de un mínimo de un metro de individuos con síntomas.

