“La gente se preparó como para una guerra”: así se vive en un país en cuarentena

Valerio Bellizia, de 35 años, es un ingeniero de sistemas. Hasta el 20 de febrero, cuando en la región de Lombardía, norte del país, comenzaba a esparcirse como pólvora el coronavirus, trabajaba en Roma. Su empresa tomó una decisión responsable: lo mandó a trabajar desde casa, en Colleferro, una población cerca de la capital italiana.

Los primeros días, contó a BLU Radio, fueron difíciles porque la gente creyó que debía abastecerse de alimentos y medicinas y todos corrieron a comprar.

“El problema era que la gente no sabía qué podía pasar. Los supermercados fueron asaltados, como si se estuvieran preparando para la guerra”, manifestó.

Luego, dijo, los ciudadanos comenzaron a entender que solo bastaba con quedarse en casa y que algunos negocios continuaban funcionando.

“Los alimentos están siendo asegurados por el Gobierno y los negocios que venden bienes de primera necesidad abiertos. Hay muy poca gente en las calles y para circular necesitamos una autocertificación”, dijo.

En la práctica, la autocertificación es un documento, que se puede descargar de internet, y, en esta, la que la persona asegura que debió salir por motivos laborales o de salud.

“Debes descargar el formato por internet y especificar el motivo por el cual estás saliendo. Si no lo tienes y te para la policía o los carabineros te lo hacen llenar”, explicó Bellizia.

Bellizia dijo que, desde hace cuatro días, aproximadamente, no sale de casa. A su familia, la última vez que la vio fue el sábado, dos días antes de que el Gobierno italiano declarara a todo el país en cuarentena por cuenta del COVID-19, el virus que ha matado a casi 900 de sus connacionales.

“Espero que termine esto lo más pronto posible. Tengo muchos amigos que viven en el norte, tienen su familia en el sur y no puede viajar a visitarlos. Mi hermano vive en Bélgica, quiere regresar, pero no puede hacerlo. Espero poder verlo después de Semana Santa, pero como va esto no se sabe para dónde vamos”, puntualizó.

Sin embargo, no todos tienen la misma suerte de Valerio. Su madre, por ejemplo, debe desplazarse todos los días a Roma para trabajar como mensajera y pese, a los peligros que implica desplazarse lo debe hacer porque, dice, “la vida debe continuar”.

De acuerdo con la OMS, Italia es el país de Europa más afectado por la pandemia del coronavirus, que ya dejó 827 muertos y más de 12.000 casos en el país.

