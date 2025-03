La historia detrás del saqueo del hospital de Nazareth en La Guajira

La otra cara de la crisis de la salud, de la que se habla menos en estos días, es lo que ocurre en los hospitales públicos de muchos departamentos. Son entidades capturadas por políticos o grupos de interés que direccionan la contratación y dejan al hospital desmantelado. Sobre esto, precisamente, hoy les contaremos una historia.

El presidente visitó el pasado 14 de noviembre Nazareth, en La Guajira, un corregimiento del municipio de Uribia. Durante su visita al hospital público de Nazareth, una ESE de primer nivel de complejidad, esencial para la atención de la comunidad Wayúu en la Alta Guajira, anunció la intervención de esta institución.

Cinco días después, el 19 de noviembre, la Supersalud realizó una auditoría en el hospital, que duró cuatro días, y luego completó otra en la sede física entre el 9 y el 11 de diciembre. ¿Qué ocurrió? El 15 de enero, la Supersalud ejecutó la intervención del hospital. Blu Radio accedió a esa auditoría y a sus hallazgos.

La auditoría detalla 28 hallazgos, entre los que se encuentran hojas de vida incompletas, sin la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para ejercer la profesión. Además, se identificó que algunos profesionales no estaban registrados en el Rethus (Registro Único de Talento Humano en Salud).

También se encontró que la Empresa Social del Estado Hospital de Nazareth no garantiza la existencia de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, debido a que: No hay concordancia entre el inventario registrado en el sistema de información y lo evidenciado físicamente, y a que la ESE no realiza un control efectivo de las fechas de vencimiento, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes al momento de administrar los medicamentos.

El informe también reveló que, para la vigencia 2024, la última reunión ordinaria de la Junta Directiva se llevó a cabo el 27 de junio, omitiéndose las reuniones de agosto y octubre. A continuación, se presenta una captura de pantalla del fragmento del informe en el que el gerente de la ESE menciona la última reunión ordinaria de Junta Directiva del año 2024. Es decir, la junta del hospital no se reunía ni trabajaba, entre otras irregularidades.

Otro hallazgo crítico es la falta de software para llevar la contabilidad. La ESE suministra información contable en archivos Excel con corte a diciembre 31 de 2023 y septiembre de 2024, pero estos solo contienen cuentas de gastos y costos, sin respaldo en libros contables. Esto impide una gestión contable adecuada y afecta la medición y revelación de los hechos económicos.

La frutilla del postre es lo que dicta el manual de instrucciones del hospital sobre los requisitos para ser gerente: tener un año de experiencia en el sistema de salud.

Hospital de La Guajira. Foto: suministrada.

El mapa político

Calmides González fue gerente de este hospital desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2024, según su trayectoria en el Sigep.

El informe de la Supersalud analiza la gestión del hospital en 2023 y lo corrido de 2024. A González lo nombró el exalcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez.

En abril de 2024, Galo Celedón asumió como gerente, nombrado por el actual alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García, quien ha sido relacionado con el escándalo de los carrotanques. Celedón estuvo en el cargo hasta la intervención del hospital. Durante su gestión, que inició el 1 de abril de 2024, se firmaron 658 contratos por 10 mil millones de pesos.

Celedón no tiene su hoja de vida publicada en el Sigep. Además, al cierre de este informe, tampoco estaba publicada la resolución 200 de 2024, que lo nombró y le delegó la facultad de contratación. Se sabe que es odontólogo con especialización en administración pública. El día de su posesión asistió la diputada conservadora de La Guajira, Yasmira Lindao.

De cara a las elecciones de 2022, el exalcalde Bonifacio Henríquez, quien nombró a González, sostuvo una alianza política con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo y con Jaime Luis Lacouture, hoy secretario administrativo de la Cámara. En este grupo también estuvo la diputada Lindao, quien asistió a la posesión de Celedón.

Gracias a esta alianza, Trujillo obtuvo más de 20 mil votos en La Guajira y 10 mil en Uribia. Otro nombre clave en esta sociedad política fue el del representante Juan Loreto Gómez, actual congresista.

Sin embargo, en las elecciones regionales, esta alianza se fracturó debido a diferencias en el apoyo a la gobernación de La Guajira. En Uribia, Trujillo no respaldó al actual alcalde, Jaime Buitrago, pero el representante Gómez sí.

Tanto Buitrago como Gómez han sido mencionados en el escándalo de los carrotanques. Ahora, un nuevo nombre ha surgido en la controversia: la senadora Marta Peralta.

El 2 de febrero, Buitrago, Peralta y Gómez fueron vistos juntos en un evento tradicional en La Guajira: la celebración del Día de Nuestra Señora de los Remedios. Esta fiesta, organizada por el representante conservador, suele ser un espacio donde los actores políticos muestran su fuerza y cómo se alinean en el año preelectoral.

Cabe destacar que Calmides González, gerente del hospital entre 2020 y marzo de 2024, es hermano de José Gerardo Pausayuu, actual secretario de Turismo, Cultura y Deporte de Uribia en la administración de Buitrago.

La interventora del hospital es Nelvis Guerra, de Riohacha. Según fuentes, una de sus primeras órdenes fue terminar contratos de prestación de servicios. Ya ha enviado un plan de mejora a la Supersalud, que está en revisión.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la Supersalud es la existencia de contratos fantasma. Este medio revisó la información y no encontró los respectivos soportes.