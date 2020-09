La inspiradora historia del primer caso de doble trasplante de pulmón por COVID-19

Muchas han sido las historias de las personas que han tenido que afrontar el coronavirus, sus experiencias de vida llenan de esperanzas a la comunidad y demuestran que ante este virus la resiliencia es la mejor defensa.

Este es el caso de Mayra Ramírez, primer caso de doble trasplante de pulmón por COVID-19, esta valiente mujer pasó por los micrófonos de Mesa BLU para contar su experiencia de supervivencia.

Sobre la manera en que adquirió el coronavirus, Ramírez dijo que nunca lograron descubrir cómo pasó, pues desde que decretaron cuarentena en el estado de Illinois, Estados Unidos, ella se aisló en su casa.

Eso sigue siendo un misterio, no sabemos cómo me contagié del virus (…) Desde finales de marzo yo empecé a trabajar desde casa, yo no salía para nada. Tengo una condición que se llama NNO, Neuro Mielitis Optima, era algo que no afectaba en mi rutina normal, pero estuve en casa porque sabía que por mi condición me podría afectar más contó.

También narró el momento en que empezó a sentir los síntomas del coronavirus y lo mucho que la afectó en cuestión de días, incluso llegó a perder el sentido olfato y el gusto.

Empecé a sentir síntomas de fatiga, lo confundí con mi condición. Le envié un mensaje a mi neuróloga y me peguntó que sentía, le dije que no tenía olfato, no podía saborear la comida y tenía diarrea, ella me dijo que parecía ser COVID-19. Estaba tan débil que me caía de caminar de mi cama al baño, solo por caminar esa corta distancia explicó.

Fue ahí cuando decidió decirle a su novio que la llevará al hospital. Según comentó, al llegar le tomaron los signos vitales, la temperatura y le midieron el nivel de oxígeno, lo cual fue determinante porque los doctores se dieron cuenta que tenía el nivel en 54% y lo normal es 90%.

“Me hicieron la prueba y los resultados salieron como en cinco minutos, el doctor me dijo que me tenían que poner el ventilador y asignar a alguien para tomar decisiones médicas. Designé a mi mamá. Ella accedió a que me hicieran el doble trasplante de pulmones”, continuó narrando Ramírez.

Esta valiente mujer reveló que en cuestión de 48 horas su nombre ya estaba en primer puesto como prioridad para trasplantes.

Sobre su complicada situación, describió que una de las cosas más difíciles fue ver a su familia sufrir, en especial a su mamá, quien sentía impotencia al no poder ayudar a su hija.

“Fueron seis semanas con ventilador y entubada. Yo no podía estar en contacto con mi familia. Después me enteré que hubo mucho drama, mi mamá lloraba todos los días, que no podía dormir por la impotencia de no poder hacer nada por mí”.

El relató de Mayra Ramírez concluyó con su descripción de cómo fue aprender a respirar de nuevo.

Al principio fue muy duro, cuando desperté no sabía que tenía pulmones nuevos, era como un vegetal, solo podía mover los ojos y sentía que me ahogaba puntualizó.

