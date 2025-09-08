Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / La radiografía de la salud en Colombia: Corte ordenó a EPS entregar silla de ruedas a paciente

La radiografía de la salud en Colombia: Corte ordenó a EPS entregar silla de ruedas a paciente

La Corte Constitucional le ordenó a la EPS Sanitas suministrar de manera inmediata una silla de ruedas de impulso manual a joven que padece una condición de salud que le impide desplazarse por sí mismo.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:37 p. m.

La decisión se dio tras la acción de tutela presentada por su tío, en calidad de agente oficioso, al considerar que la EPS había vulnerado el derecho fundamental a la salud del paciente.

El caso llegó al alto tribunal luego de que los juzgados 66 Civil Municipal y 60 Civil del Circuito de Bogotá negaran el amparo, argumentando falta de pruebas médicas suficientes. Sin embargo, la Corte encontró que existían órdenes médicas previas y diagnósticos que demostraban la necesidad del elemento, y que la negativa de la EPS profundizaba la vulnerabilidad del joven.

En su análisis, la Sala Sexta de Revisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, recordó que las sillas de ruedas forman parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y, por tanto, deben ser garantizadas por las EPS cuando son prescritas por un profesional de la salud.

Aunque su financiación no puede hacerse con cargo directo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la normativa establece que las EPS deben adelantar el procedimiento de recobro ante la Adres, sin trasladar barreras al paciente.

La Corte enfatizó que en estos casos el juez constitucional tiene el deber de intervenir para evitar un perjuicio irremediable, y que la tutela es el único mecanismo eficaz para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales comprometidos. Además, reiteró que no es válido exigir la capacidad económica del paciente para acceder a estas ayudas técnicas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corte Constitucional

EPS