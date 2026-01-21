La Rebaja S.A.S. asume rol como gestor farmacéutico institucional

La Rebaja S.A.S. iniciará una nueva etapa dentro del sistema de salud al asumir el rol de gestor farmacéutico y convertirse en la línea institucional pública para la dispensación de medicamentos en el país. Esta transformación permitirá que medicamentos de alto costo, prescritos por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), puedan ser entregados a los usuarios a través de esta línea institucional.

El anuncio se da en el marco de una nueva fase del proceso de intervención liderado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, que busca reorganizar la operación de los establecimientos de comercio que, tras una decisión judicial, pasaron a ser propiedad del Estado. En este contexto, La Rebaja S.A.S. tendrá a su cargo la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operativos para optimizar y consolidar la operación comercial.

De acuerdo con lo informado, el objetivo central de esta fase es la creación y puesta en marcha de una línea institucional pública de dispensación de medicamentos, orientada a atender principalmente al mercado institucional del sistema de salud. Esto incluye la provisión de medicamentos de alto costo que hacen parte de los tratamientos ordenados a los afiliados del régimen de aseguramiento.

Pacientes Colombia alerta riesgo de desabastecimiento de medicamentos tras decisión de la SIC Foto creada con IA.

La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico a través de la denominada La Rebaja Institucional, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Esta estrategia hace parte de una apuesta estatal para fortalecer la capacidad pública en la gestión y distribución de medicamentos.



Dentro de los propósitos planteados se encuentra la estructuración de una central pública de compras de medicamentos, con la que se busca mejorar la eficiencia en la adquisición, reducir los niveles de intermediación y garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos para los usuarios del sistema de salud.

El proceso contará con un nuevo equipo encargado de la intervención y con la participación de los trabajadores vinculados a la operación, quienes harán parte de la implementación de los cambios operativos y administrativos previstos en esta etapa.

La Superintendencia de la Economía Solidaria señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de asegurar que el proceso se desarrolle conforme a la normatividad vigente y que se mantenga la protección de los derechos de los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud.