Salud

La Rebaja S.A.S. asume rol como gestor farmacéutico institucional

La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico y operará una línea institucional pública para la dispensación de medicamentos, incluyendo tratamientos de alto costo ordenados por las EPS.

