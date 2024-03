La SuperFinanciera evalúa si EPS pueden sobrevivir sin manejar el dinero de la salud

Blu Radio conoció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro puso a correr un piloto de pruebas para determinar si podía eliminar el riesgo financiero de las EPS que han levantado la mano y están interesadas en convertirse en gestoras de salud y vida.

Este mecanismo es conocido en la Superintendencia Financieracomo un “sandbox” que como se traduce es una arenera, un espacio tecnológico del Gobierno donde entran todos los actores interesados, en este caso las EPS que quieren ser Gestoras para saber si es viable que no manejen los recursos de la salud bajo las normas y leyes vigentes.

En los pilotos preliminares que ya ha hecho el Gobierno en los que participaron las distintas EPS que están interesadas en transformarse en gestoras de salud y vida, como la EPS Sura, que anticipamos aquí en Blu Radio han mantenido conversaciones con el Gobierno para acelerar esa transición, el resultado es que no le dan las cuentas al Gobierno para ejecutar este plan de manera unilateral, sin tener que aprobar la reforma a la salud. Según la normativa vigente el Gobierno no encuentra salida para las EPS que no quieren manejar más los recursos de la salud puedan renunciar a esta tarea.

Ante el empantanado avance de la reforma a la salud en el Congreso, el Gobierno busca nuevas alternativas para que las EPS interesadas en la transición pasen a ser gestoras de salud y vida y renuncien a administrar los recursos de la salud.

Esto incluso lo reconoció el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, en la más reciente audiencia de la reforma a la salud que se llevó a cabo en la comisión VII de Senado de la República.

“Hemos tenido ya cinco reuniones con EPS y con sus gremios en los que se ha podido ajustar el articulado. Estas EPS nos han manifestado que les cayó como un baldado de agua fría la ponencia negativa. Esta angustia que se tiene no solamente de los pacientes, como ustedes lo están planteando, no solamente del Gobierno, sino de las propias EPS, que incluso varias se nos han acercado para ver cómo adelantamos en este caparazón normativo que tenemos, su tránsito a ser gestoras de salud y vida, y por lo que vemos es imposible en el actual sistema de salud. Entonces, ellas van a tener que seguir con su mismo rol y eso obviamente nos angustia más”, comentó Martínez.

Blu Radio también conoció que otra de las EPS con las cuales el Gobierno está en conversaciones porque está interesada en ser gestora es la EPS Salud Total.

Esta sería otra de las EPS que le ha dicho sí al Gobierno a enfocarse en implementar el modelo preventivo y predictivo de salud renunciando al riesgo financiero que hoy tiene por ley las EPS