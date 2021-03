La vacunación ha creado una falsa sensación de seguridad: médico epidemiólogo

David Vásquez, médico epidemiólogo, miembro y secretario general de la Academia Nacional de Medicina, habló en YoMeCuidoYoTeCuido sobre la vacunación , la posibilidad de la llegada de un tercer pico y entregó y recomendaciones para este primer puente del año.

"La vacunación ha creado una falsa sensación de seguridad. Dicen que el COVID ya es cosa del pasado y tenemos la solución, pero estamos presentando un aumento en número de contagios, fallecidos y a esto se le suma el puente festivo que viene semana santa. Esto, es posible, que sea un puntillazo para las cifras", indicó Vásquez en BLU Radio , quien dijo que antes de este lunes ya se han presentado números "preocupantes".

¿Qué significaría un tercer pico de la pandemia con la perspectiva actual?

"Aumento de numero de contagiados y podría implicar también un nuevo confinamiento".

¿Cómo analiza la vacunación ?

"Se está haciendo un esfuerzo, pero no se refleja bien lo que nosotros queremos como médicos que sean los programas de vacunación de acuerdo al número de vacunados. Hay algo muy preocupante y es que la mayoría del personal de salud no se está vacunando. Veo con preocupación que el programa de vacunación no se está llevando a cabo con el suficiente rigor. Hay un poquito de frialdad", indicó.

Escuche aquí la entrevista completa: