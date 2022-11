“Los biopolímeros son una bomba de tiempo”: duro testimonio de Elizabeth Loaiza

Elizabeth Loaiza, modelo y empresaria colombiana, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, sobre el testimonio que brindará en el Congreso en medio del debate de una ley que busca penalizar el uso de biopolímeros en el país.

“Se mueren muchas personas al año y no tanto son las que fallecen como las que están enfermas, con este síndrome de Asia que da enfermedades autoinmunes como esclerosis, fibromialgia, artritis y artrosis. La gente a veces se pregunta qué será lo que tengo y no entienden que es a raíz de los biopolímeros. Es una bomba de tiempo, los que tienen eso en el cuerpo, eso es un veneno, literal, lo que nos aplicaron. Muchas mujeres u hombres tenemos cómo quitarnos eso del cuerpo, pero hay muchos que no tienen los recursos”, sostuvo.

De acuerdo con Loaiza, no existe un lobby de los biopolímeros en el Congreso colombiano. Aseguró que las dilaciones en el tema han tenido que ver con el orden del día en el Congreso.

“Empezamos en pandemia el proyecto en el Congreso y no es que haya algo que lo quiera detener, sino que como tienen que votar también por otros proyectos, a veces dejan esto un poquito rezagado. Estamos haciendo todo lo posible porque sea la votación el día que dicen. Esta por ejemplo estaba para la semana pasada y no se pudo porque tenían otra cosa en la lista y lo pusieron como en espera”, indicó la modelo y empresaria.

Según Elizabeth Loaiza, la aprobación del presupuesto para que sean atendidas está en vilo y se está a la espera de que exista una partida. “Puede que lo aprueben en el Congreso y todos voten sí, pero si el ministerio encargado de este tema no le da vía libre al presupuesto va a ser imposible”, sostuvo.

