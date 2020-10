Los contagios de COVID-19 crecen en Europa y provocan más restricciones

Los contagios por coronavirus aumentan en diferentes países europeos, en algunos casos con máximos en esta segunda oleada de la pandemia, mientras varios gobiernos refuerzan las medidas restrictivas para limitar la enfermedad, en especial en el ámbito de la hostelería.

ALEMANIA

El Instituto Robert Koch de Virología (RKI) reportó este miércoles 2.828 nuevos contagios de coronavirus, el nivel más alto registrado desde abril en Alemania. Desde el comienzo de la pandemia, Alemania ha registrado 306.086 contagios confirmados y 9.562 personas han muerto. El viernes pasado el número de nuevos contagios reportados por el RKI había sido de 2.673 lo que en su momento era el nivel más alto desde abril.

La situación se ha agravado especialmente en Berlín, donde se ha dispuesto que los bares y restaurantes cierren a más tardar a las 23.00 horas. Además, las fiestas privadas en locales cerrados no podrán superar los diez asistentes y, entre las 23.00 y las 06.00, no podrán formarse grupos de más de cinco personas.

En Alemania, de acuerdo a los criterios del RKI, se entra en la categoría de zona o región de riesgo cuando se superan los 50 contagios por 100.000 habitantes en una semana. Los Gobiernos regionales, que tienen la mayoría de competencias en materia de Sanidad, han acordado que cuando en un distrito se supere esa cifra se tomen medidas especiales.

FRANCIA

Publicidad

Las dos grandes áreas urbanas francesas, París y Marsella, se encuentran este miércoles en alerta máxima por el coronavirus con los bares y los cafés cerrados, dentro de las medidas restrictivas impuestas en un contexto de muy elevado nivel de contagios. Este martes, la agencia de salud pública francesa notificó 10.489 nuevos contagios en todo el país y 65 muertes, con lo que ya han fallecido 32.365 personas desde el comienzo de la epidemia.

Ante la fuerte incidencia en París y en los departamentos limítrofes durante los últimos días, desde este martes la zona metropolitana de la capital tendrá bares y cafés cerrados al menos durante 15 días, lo que ya se venía aplicando al área urbana de Marsella y Aix en Provence (sureste) desde la semana pasada. Los restaurantes pueden abrir, pero con seguridad reforzada, en particular un máximo de seis comensales en cada mesa, que tiene que estar separada de las demás por más de un metro.

R.UNIDO

El Reino Unido contabiliza ya 42.445 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ha experimentado en las últimas jornadas un claro repunte en los contagios diarios, con otros 14.542 positivos adicionales este martes, según los últimos datos. El ministerio de Sanidad reveló que también el total de infectados desde el pasado marzo asciende a 530.113 y este martes se daba cuenta de otros 76 decesos relacionados con la enfermedad.

En el Reino Unido continúan vigentes restricciones para contener la pandemia como la llamada "regla de los seis" en Inglaterra, que veta reuniones sociales de más de seis individuos o la obligatoriedad de llevar mascarillas en comercios y centro de hostelería así como en el transporte público. Asimismo, el Gobierno británico aconseja a los ciudadanos que, en la medida de lo posible, mantengan la fórmula del teletrabajo.

ITALIA

Publicidad

En Italia, el Gobierno aprobará en breve un decreto para obligar al uso de la mascarilla en todo el momento y también al aire libre cuando haya presencia de otras personas, excepto en las actividades deportivas. Se trata de la única medida nueva aprobada después de un repunte de los casos en las últimas semanas.

Según los últimos datos relativos a las últimas 24 horas difundidos por el ministerio de Sanidad, se han registrado 2.677 nuevos contagios, una cifra en línea con la de los últimos días. De este modo el número de personas infectadas asciende a las 330.263 desde el inicio de la crisis, el 21 de febrero pasado. En el país hay actualmente 60.134 enfermos de COVID-19.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa registró 4.457 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord que eleva la tasa acumulada de positivos en las dos pasadas semanas a 327 por 100.000 habitantes, la más alta de la UE por delante de los 302 de España.

El país está desde el lunes en estado de emergencia, después de que hayan tenido poco impacto las nuevas restricciones decretadas en septiembre para frenar el coronavirus, entre ellas adelantar el cierre de bares y restaurantes, o imponer la mascarilla en todos los espacios públicos interiores y los medios de transporte. En total se han registrado 90.022 positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales 794 han fallecido.

ISRAEL

Publicidad

El Gobierno israelí aprobó el martes por la noche la extensión durante una semana de la polémica ley que prohíbe manifestaciones y el rezo en interiores durante el confinamiento, mientras cientos de personas se manifestaban en Tel Aviv pidiendo la dimisión del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Los ministros aprobaron esa medida después de que el titular de Sanidad, Yuli Edelstein, destacase que el número de infectados por el virus en el país se ha cuadruplicado desde principios de septiembre, informó el digital 'Times of Israel'. Después de cerca de tres semanas de confinamiento, las cifras de nuevos contagios en Israel han empezando a bajar, de los cerca de 9.000 detectados en un día la semana pasada a los menos de 6.000 nuevos casos del martes. El ratio de positivos también se ha reducido, de más de un 15 % a en torno a un 10 %.

POLONIA

Polonia registró un nuevo máximo de contagios con la COVID-19 en un día, con 3.003 infecciones verificadas en 24 horas, el nivel más alto registrado en ese país desde el inicio de la pandemia, informaron hoy las autoridades sanitarias. El número de víctimas mortales diario fue de 75, lo que eleva el total a 2.792 fallecidos. El cómputo de contagios verificados hasta ahora sube así a 107.319.

Esta evolución confirma el claro repunte de nuevos casos en este país, donde la pandemia tuvo un comportamiento más moderado en los meses en que se registró la primera ola a escala europea, entre marzo y abril. EFE