Más de 6.000 servicios de salud han cerrado en el primer semestre del año: Unips

El director de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro, en entrevista con Blu Radio, alertó que el cierre de servicios de salud en el país ha alcanzado niveles significativos durante el primer semestre de 2025. Según cifras recogidas por las Secretarías Territoriales de Salud, se registraron alrededor de 6.300 cierres temporales y definitivos, una cifra que se acerca a los 7.000 reportados en todo el año pasado, lo que evidencia un aumento significativo.

Toro explicó que este panorama se relaciona directamente con el deterioro de la cartera hospitalaria, que ya suma 32,5 billones de pesos. El representante gremial señaló que la falta de liquidez afecta principalmente a las EPS de baja y mediana complejidad, lo que ha obligado a suspender servicios de manera recurrente.

Aunque también se han reportado aperturas de servicios, estas no compensan el volumen de cierres, y además no corresponden a las mismas áreas afectadas. Esto genera un déficit sostenido en la oferta, especialmente en regiones donde los servicios clausurados no vuelven a restablecerse.

De acuerdo con Toro, la situación evidencia la urgencia de contar con un sistema de información unificado que permita claridad sobre las cifras reales, ya que estas varían dependiendo de la fuente: Superintendencia de Salud, Contraloría, EPS o prestadores.

El gremio presentará un informe consolidado con los datos oficiales recopilados de las entidades territoriales para dimensionar el alcance del cierre de servicios en el país.