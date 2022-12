Medellín y el Valle de Aburrá, en estado de cuidado total este fin de semana

Medellín vive a partir de las cero horas de este viernes 31 de julio un estado de cuidado total el cual se extenderá durante el fin de semana. Aunque no hay ley seca, las autoridades recordaron que "está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, según lo establece el Decreto 1076 de 2020 del Gobierno Nacional".

Las personas que necesiten movilizarse por el Valle de Aburrá durante el estado de cuidado total tendrán que estar debidamente identificadas y cumplir con alguna de las excepciones.

En la capital antioqueña y el Valle de Aburrá se exceptúan 30 servicios esenciales. Conozca la normatividad:

Las medidas buscan reducir los contagios de coronavirus y garantizar el sostenimiento del sistema de salud.

“Este estado de cuidado total nos invita a que no salgamos si no es estrictamente necesario, pero también a que dentro de nuestros hogares usemos el tapabocas y adoptemos todas las medidas de bioseguridad como el lavado frecuente de manos, recordemos que, si tú te cuidas, yo me cuido, todos nos cuidamos”, indicó el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo.

Todos los alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá, excepto el de Girardota, decidieron mantener hasta el 9 de agosto la medida de pico y cédula.