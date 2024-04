Médicos no descartan irse a paro: manual tarifario de salud, la última razón

Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico Colombiano Capítulo Antioquia y miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entregó detalles en Mañanas Blu sobre las preocupaciones del sector con respecto a las políticas de salud del Gobierno.

En ese sentido habló sobre el nuevo decreto de tarifas en el sistema de salud en Colombia. Valdivieso mencionó diferentes puntos que generan preocupación para los médicos y el sistema de salud en el país.

El primer punto que destacó es que el documento publicado por el Gobierno en su canal oficial como borrador no tiene soporte legal. Según la ley del talento humano en salud, se requiere el concepto técnico del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud para sacar un manual tarifario, y ese concepto no se ha reunido.

Sobre las IPS, señaló que "no podrán prestar los servicios porque no pueden prestar los servicios a pérdida y los profesionales de salud no podrán prestar los servicios que deben prestar. Nadie puede trabajar en condiciones de pérdida o en condiciones injustas para su trabajo, de tal manera que los que van a sufrir con eso son los pacientes que van a ver desmejorada sus condiciones de atención de salud. Los que van a pagar son los pacientes".

También mencionó que la metodología utilizada en el documento no fue consultada con las organizaciones médicas, lo cual es una imprecisión adicional.

Por otro lado destacó que esto no resuelve los problemas de salud del país y, en cambio, los agrava al no incentivar la presencia de especialistas en las regiones distantes y rurales del país, ni la implementación de nuevas tecnologías en las cirugías.

Otro aspecto preocupante mencionado por el doctor Valdivieso es que el nuevo decreto produciría la desaparición de la cirugía de alta complejidad y la migración de muchos especialistas del país.

Para dar un ejemplo, se puso sobre la mesa el caso de cirujanos que revisaron los honorarios que recibirían con este nuevo decreto y encontraron una reducción del 90% en sus salarios.

Esta situación podría llevar a una emigración de médicos altamente calificados y una pérdida de talento humano en salud en el país.

Ante la posibilidad de un paro por parte del sector de la salud, explicó que ellos deben defender sus derechos y por ende se manifestarían hasta donde la ley se los permita.

"Los profesionales del talento humano en salud tenemos que defender al sistema de salud. En marcha del 21 de abril no es para defender a los médicos, sino para defender el sistema de salud", dijo.

Y agregó, "si este Gobierno continúa con esta tarea de ser autocrático y de no concertar con sectores como el nuestro, tendremos que llegar a las medidas de hecho que nos permita el Estado de Derecho".

Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu: