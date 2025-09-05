Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / MinSalud cierra mesas técnicas sobre reajuste de la UPC: ¿sin cambios en su postura?

MinSalud cierra mesas técnicas sobre reajuste de la UPC: ¿sin cambios en su postura?

El Ministerio de Salud levantó las mesas técnicas ordenadas por la Corte Constitucional para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Foto: Ministerio de Salud
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:57 p. m.

El Ministerio de Salud dio por finalizadas las mesas técnicas convocadas para analizar un posible reajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada usuario afiliado al sistema de salud. Estas mesas fueron reactivadas a principios de año, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, con el fin de incluir a diversos actores del sector y permitir una discusión más amplia.

A pesar de los planteamientos realizados por representantes de prestadores de servicios, pacientes y otras entidades del sistema, el Gobierno Nacional mantuvo su posición sobre la suficiencia de la UPC. Según participantes del proceso, el Ministerio considera que los recursos actuales permiten cubrir la atención de los usuarios.

EPS acumulan un patrimonio negativo de $11,4 billones, según informe de Así vamos en salud
EPS acumulan un patrimonio negativo de $11,4 billones, según informe de Así vamos en salud
Foto: Así Vamos en Salud

Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, señaló que, aunque las mesas técnicas fueron espacios participativos y permitieron exponer distintas perspectivas, no se llegó a una conclusión definitiva sobre el reajuste. Silva indicó que la decisión final sigue estando en manos del Ministerio de Salud, como lo estableció la Corte Constitucional.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Ministerio para que avance en una revisión del modelo de financiación, advirtiendo sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.

El Ministerio informó que, tras el cierre de las mesas, se tomará un tiempo adicional para evaluar la metodología utilizada y emitir una conclusión formal sobre el proceso. También aseguró haber cumplido con la orden emitida por el alto tribunal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Salud

EPS

Procuraduría General de la Nación