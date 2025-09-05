MinSalud cierra mesas técnicas sobre reajuste de la UPC: ¿sin cambios en su postura?

El Ministerio de Salud dio por finalizadas las mesas técnicas convocadas para analizar un posible reajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el Estado transfiere recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada usuario afiliado al sistema de salud. Estas mesas fueron reactivadas a principios de año, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, con el fin de incluir a diversos actores del sector y permitir una discusión más amplia.

A pesar de los planteamientos realizados por representantes de prestadores de servicios, pacientes y otras entidades del sistema, el Gobierno Nacional mantuvo su posición sobre la suficiencia de la UPC. Según participantes del proceso, el Ministerio considera que los recursos actuales permiten cubrir la atención de los usuarios.

EPS acumulan un patrimonio negativo de $11,4 billones, según informe de Así vamos en salud Foto: Así Vamos en Salud

Denis Silva, representante de Pacientes Colombia, señaló que, aunque las mesas técnicas fueron espacios participativos y permitieron exponer distintas perspectivas, no se llegó a una conclusión definitiva sobre el reajuste. Silva indicó que la decisión final sigue estando en manos del Ministerio de Salud, como lo estableció la Corte Constitucional.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado al Ministerio para que avance en una revisión del modelo de financiación, advirtiendo sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema y el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud.

El Ministerio informó que, tras el cierre de las mesas, se tomará un tiempo adicional para evaluar la metodología utilizada y emitir una conclusión formal sobre el proceso. También aseguró haber cumplido con la orden emitida por el alto tribunal.