Gremios reaccionan a mesas técnicas de UPC: “Esperamos voluntad real de reajuste”

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia anunció la reactivación de la mesa técnica encargada de evaluar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual el estado financia la atención médica de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Esta decisión se da en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Constitucional.

La UPC representa el monto anual que el sistema asigna por cada usuario para cubrir servicios de salud. Según diversos sectores del sistema, el actual nivel de la UPC, que fue aumentado en un 5.31 % en 2024, no refleja los costos reales de atención, lo que ha provocado restricciones en los servicios médicos.

En esta nueva etapa, la mesa contará con la participación de actores adicionales, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y organizaciones de pacientes. Voceros de estas entidades han manifestado su preocupación por las consecuencias del retraso en la actualización del valor de la UPC.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que el Ministerio ha incumplido la orden judicial de ajustar la UPC a niveles que permitan la sostenibilidad del sistema. Indicó que hay cálculos que sugieren que el incremento debió ser de al menos el doble o el triple del actual, y advirtió sobre el cierre de servicios médicos y la limitación en la atención como efectos directos de esta insuficiencia.

“El Gobierno anuncia ahora que restablecerá las mesas para definir cuál es el nivel de UPC. Seis meses tarde o seis meses después esperemos que vaya con la voluntad de poder definir no solamente cuál es el nivel necesario para prestarle servicio, sino cuáles son hasta ahora las consecuencias de no haberlo aumentado desde inicio del año", señalo Bruce.

Desde las organizaciones de pacientes, Néstor Álvarez, representante de pacientes de alto costo, expresó que, frente a los resultados que puedan surgir de la mesa. Afirmó que, sin asignación adicional de recursos, las reuniones podrían convertirse en un ejercicio simbólico sin impacto real.

Publicidad

“Consideramos que va a ser otra distracción de un juego y desviado de los objetivos y de las órdenes que ha dado la Corte de recalcular inmediatamente la OPC 2025 para terminar con la crisis humanitaria que se vive en el sistema de salud. En este momento, es difícil decirlo, pero la realidad de la diferenciación del sistema de salud, especialmente 2025, ha llevado a que cada día crezca más pacientes sin control de sus enfermedades y aunque el mundo no lo esté registrando claramente, sí un aumento de la mala calidad de vida, la ansiedad de los pacientes por no recibir medicamentos”, indico Néstor Álvarez

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Por su parte, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, sostuvo que los continuos incumplimientos del Gobierno frente a los fallos de la Corte han tenido consecuencias graves, incluso mortales, para muchos pacientes.

“Hoy muchos pacientes mueren no por el desarrollo de su enfermedad, sino por el abandono del Estado y por la crisis de los medicamentos y del sistema de salud donde los pacientes son las víctimas. Invitamos al s ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para que definitivamente cumpla los fallos de la Corte Constitucional y no siga poniendo en peligro la vida de los pacientes un sistema desfinanciado es un sistema inviable y miles de pacientes hoy están dejando de comer para poder comprar algunos medicamentos la salud es un derecho fundamental, no un favor", señalo.

Publicidad

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, confirmó que su entidad fue convocada oficialmente por el Ministerio y ya ha designado sus delegados. Aseguró que están listos para iniciar los trabajos técnicos y que esperan que las sesiones comiencen antes del 10 de julio, según lo establecido en la resolución correspondiente.

“Gloria a Dios que el Ministerio de Salud se retractó en el sentido de que sí nos solicita a nosotros estar en la mesa. Me parece fabuloso si nosotros lo que queremos es apostarle y tratar de mejorar el sistema de salud de los colombianos, no más esto no es cuestión de política ni de nada esto es cuestión de salud buscar el bienestar de los colombianos eso me parece fabuloso y estamos listos para empezar a trabajar cuando empiecen las mesas”, concluyó Quintero.

Con la reanudación de la mesa, se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Las organizaciones participantes esperan que el proceso permita definir el valor adecuado de la UPC.