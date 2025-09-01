MinSalud confirma que presidente Petro no asistió a evento por “quebrantos de salud”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el presidente de la República, Gustavo Petro, no asistió al evento de socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública debido a “quebrantos de salud”.

Jaramillo explicó que el mandatario recibió recomendaciones médicas para someterse a varios exámenes. “Me toca desafortunadamente informarles a ustedes que el señor presidente de la República y muchos de nosotros queríamos, inclusive yo quería, que estuviera acá. Señor presidente de la República, desafortunadamente se le presentó, no ha estado, el doctor Aljure lo estuvo acompañando este fin de semana y ha estado con quebrantos de salud. Aquí su médico consejero le recomendó algunos exámenes”, señaló.

El ministro agregó que la ausencia del presidente está relacionada con situaciones de estrés y exigencias propias de su labor. “El estrés y los problemas de todo tipo que se presentan hacen que hoy no nos pudiera acompañar. Seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo o, si no, en todos los demás sitios en donde están”, afirmó.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en consejo de ministros Foto: Presidencia

El evento se llevó a cabo con la participación de funcionarios del sector y gerentes de hospitales públicos, quienes discutieron los alcances del plan de estabilización de giros en el sistema de salud, acompañados del superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano, la directora del INS, Diana Pava y el director de la ADRES, Félix León.

Recordemos que en este evento, el Ministro de Salud anunció la implementación del subsidio a la oferta, uno de los ejes clave de la reforma al sistema de salud. Este mecanismo contempla giros directos del Estado a las instituciones hospitalarias, y en su primera fase se aplicará exclusivamente a aquellas que prestan servicios a afiliados de la Nueva EPS.