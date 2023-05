Minsalud critica aumento de camas UCI durante el COVID: “Montaron un negocio”

En la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discutía la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , emitió unas declaraciones polémicas sobre la gestión en Colombia en relación a la pandemia de COVID-19.

El ministro afirmó que en el país se aprovechó el COVID-19 para hacer negocios y se triplicó la cantidad de camas en unidades de cuidados intensivos. A su juicio, esto se convirtió en uno de los grandes negocios que nadie cuestionó. En su departamento, incluso, se abrieron unidades de cuidado intensivo sin la debida capacitación y entrenamiento del personal médico, lo que resulta peligroso.

El ministro destacó que, aunque se desconoce el número de pacientes que sobrevivieron después de recibir atención en estas camas, y añadió que lo más preocupante es tener camas de cuidado intensivo sin personal capacitado para atender a los pacientes. A su juicio, el negocio se hizo a expensas de la población, lo que empobreció aún más al país.

“Aquí montaron un negocio con el COVID y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada, en nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería. Me gustaría, y lo voy a hacer, saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el COVID. El COVID solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, dijo.

Las declaraciones de Jaramillo sobre las UCI fueron rechazadas por algunos especialistas en la materia, dado que el país atravesó momentos críticos con los pacientes graves, precisamente, por no contar con equipos adecuados para la atención.

Uno de ellos Julián Fernández, quien fue director de epidemiología del Ministerio de salud en el Gobierno de Iván Duque.

“La afirmación que hace el nuevo ministro de Salud de que las UCI habilitadas durante la pandemia mataron más de lo que salvaron carece de sustento científico. Explicado más fácil: la mortalidad en UCI por COVID-19 era alta porque las personas que ingresan tenían en su mayoría muchas comorbilidades. Fue así en el mundo. Hay que pensar es en contrafactual: ¿cómo hubiera sido, en promedio, si no hubiera tenido acceso a UCI?”, dijo.