MinSalud e INS descartaron existencia de alerta epidemiológica por COVID-19 en Bogotá

El pronunciamiento de las entidades responde a los supuestos incrementos de contagios que circulaban entre la ciudadanía de la capital.

Una mujer lleva puesta una mascarilla en un autobús de transporte público como medida de prevención contra el COVID-19 en Bogotá.
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Este 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Salud (INS), junto con el Ministerio de Salud, emitió un comunicado en el que descartó una posible alerta epidemiológica por COVID-19 en Bogotá. El hecho ocurrió luego de que en la capital del país circularan versiones sobre incrementos alarmantes de contagios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció sobre lo sucedido, invitando a la ciudadanía a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y del INS. “Evitemos compartir contenidos no verificados que puedan generar miedo o desinformación”, expresó el ministro.

Por su parte, la directora del INS, Diana Pava, explicó que durante 2025 se han identificado dos picos de contagio: entre marzo y abril, con 1.131 casos, y entre agosto y septiembre, con 688. Sin embargo, aclaró que estas variaciones no corresponden a una alerta sanitaria, sino a comportamientos estacionales propios de los virus respiratorios.

“Los casos registrados en agosto y septiembre no han superado a los de marzo y abril, lo cual evidencia un comportamiento estacional similar al de los demás virus respiratorios de interés”, afirmó la directora.

Según la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, entre enero y septiembre de 2025 se han confirmado 2.219 casos de COVID-19 en Bogotá, lo que representa una reducción del 76 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 9.280 contagios.

