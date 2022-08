MinSalud pide 'acelerador' en vacunación antiCOVID en municipios con menos de 70% de inmunización

La ministra de Salud, Carolina Corcho, pidió mayor avance en la vacunación contra el COVID-19 en regiones intermedias del país, donde la vacunación no ha cumplido la meta del 70 % de la población inmunización.

“Hay un atraso en vacunación sobre todo en municipios pequeños, donde todavía no hemos llegado a un 70%. A la luz de estos indicadores, tenemos que revaluar un plan para terminar de implementar la vacunación”, indicó la funcionaria.

La ministra Corcho, además, recordó la recomendación de usar tapabocas en espacios cerrados donde no se ha cumplido con la meta del 70%.

La ministra de Salud también se refirió, en la comisión Séptima del Senado, a la reforma del sector, que se radicará en el Congreso en el primer semestre del próximo año. Corcho afirmó que esta no afectará a los ciudadanos y que el proyecto permitirá resolver los problemas que impiden que haya una verdadera transformación en el sistema.

Corcho hizo un llamado de atención y dijo no entender por qué no hay una unificación conforme a lo sentenciado por la Corte Constitucional que pide que no haya distinción entre el régimen contributivo y el subsidiado.

Según la funcionaria, falta control de los recursos públicos del régimen contributivo, por lo que, según su concepto, es muy difícil poder hacer un seguimiento para que no haya corrupción. “El que no robe ahí es porque es muy formado”, aseguró la funcionaria.