MinSalud solicitaría a la Corte Constitucional una ampliación del plazo para reajustar UPC

Este miércoles 30 de julio se retomaron las mesas técnicas para discutir la posible modificación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el sistema por el cual el Estado asigna recursos a las entidades que atienden a los usuarios del sistema de salud.

Durante la jornada, que duró varias horas, las críticas no se hicieron esperar. Dennis Silva, de pacientes Colombia, señaló que “el ministerio tenía una metodología propuesta que no estaba clara y nos gastamos cuatro horas en entenderla”. Según explicó, “palabras más, palabras menos, lo que dice el ministerio es que le va a pedir a la Corte que se amplíe el plazo para entregar el informe”. La fecha límite actual vence el 26 de agosto, y aún no hay una propuesta definitiva.

Para Silva, la intención del Gobierno es seguir aplazando la decisión: “El ministerio quiere seguir dilatando esto para no hacer ajuste a la UPC. Una UPC desfinanciada mata pacientes, así de sencillo”. También expresó su desconfianza en el proceso: “Mi percepción como paciente en Colombia es que esto es una tomadera de pelo”.

La próxima reunión fue convocada para la semana siguiente, pero las expectativas no son alentadoras. Según Silva, “estamos seguros de que con este Gobierno no vamos a tener una UPC suficiente que garantice que se respete el derecho fundamental a la vida”.

Sobre lo discutido en la sesión, indicó que “la discusión básicamente giró en torno a la propuesta de definir la metodología y es una metodología que no produce nada”. Además, advirtió que ni siquiera las EPS intervenidas por el Gobierno han entregado la información requerida.

Desde Pacientes Colombia, manifestaron su preocupación: “La línea del Gobierno parece que es la misma, que la plata es suficiente y que no hay que incrementar la UPC”. Según Silva, esta postura “sigue poniendo en peligro la vida de los pacientes, de los equipos de salud y de las IPS”.

Silva concluyó: “Está claro, en el Gobierno del presidente Gustavo Petro no va a haber incremento de la UPC. El presidente está utilizando la salud como un escudo politiquero. La salud es un derecho fundamental, no un favor”.

Las mesas continuarán en los próximos días, pero el escenario no deja de ser incierto para pacientes y prestadores de salud.