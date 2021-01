Murió paciente con COVID que esperaba por una UCI en Bogotá, según sus familiares

Desde hace una semana, los familiares de Luis Salas pedían angustiosamente una UCI para salvar su vida, luego de haber resultado contagiado con COVID-19 . Sin embargo, falleció.

Se encontraba internado en la clínica San Ignacio a la espera de su turno en la lista de pacientes que están en búsqueda de una unidad de cuidado intensivo.

“La UCI es la única esperanza que tenemos, pero también nos dijeron que si llegaba otra persona ellos la iban a priorizar. Nos dijeron que lo mejor era que nos fuéramos despidiendo de él,” dijo en su momento en entrevista con BLU Radio, Miguel Ángel Salas, nieto de Luis.

Entre tanto, el Hospital Universitario San Ignacio informó en un comunicado el pasado 15 de enero que “el paciente ingresó el día 11 de enero de 2021 al servicio de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio”.

Por eso, agrega el hospital lo siguiente:

"El paciente, cuya condición clínica que no podemos detallar en razón al secreto profesional, no es candidato de traslado a UCI. No obstante, funcionarios administrativos, por razones que no entendemos y sin motivo de investigación interna, solicitaron esa remisión y luego la cancelaron.”

Por su parte, el concejal Samir Abisambra señaló que quien dio a conocer la denuncia, agregó:

“Lamento profundamente el fallecimiento del señor Luis Salas. Envió mis condolencias a su familia, quienes además de batallar contra el inclemente COVID, tuvieron que batallar contra la confusión del Hospital San Ignacio y la falta de acompañamiento del Sector Salud."