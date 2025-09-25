Neurocirujano hace advertencia sobre ejercicio de glúteos muy de moda en el gimnasio

El auge de las rutinas para fortalecer los glúteos ha llevado a que cada vez más personas busquen en el gimnasio ejercicios que prometen resultados rápidos.

Sin embargo, no todos los movimientos que circulan en redes sociales son seguros para la salud de la espalda. Así lo advirtió el neurocirujano Julián Zuluaga, especialista en columna, durante una reciente transmisión en vivo en la que alertó sobre los riesgos de una práctica muy popular entre quienes buscan aumentar el volumen de las piernas y glúteos.

Zuluaga explicó que uno de los ejercicios más frecuentes en las rutinas de fuerza —el peso muerto— puede convertirse en un verdadero peligro para la columna lumbar cuando se realiza con cargas elevadas o sin la técnica adecuada.

Aunque este movimiento es reconocido por su efectividad para trabajar glúteos, isquiotibiales y zona baja de la espalda, el especialista subrayó que somete a la columna a una carga axial, es decir, una presión vertical que comprime los discos intervertebrales y puede desencadenar hernias, escoliosis o desgaste prematuro.



Peso muerto / imagen de referencia. Foto: Freepik

¿Quiénes no deberían hacer peso muerto?

“Realmente la única restricción con escoliosis o problemas discales es el peso muerto, las sentadillas con mucho peso y cualquier ejercicio que comprima la columna”, señaló el médico, quien añadió que estas prácticas están detrás de muchas de las lesiones que atiende en consulta.

Zuluaga insistió en que, aunque el fortalecimiento muscular es fundamental para proteger la columna, los ejercicios deben elegirse con cuidado, priorizando aquellos que aíslen los músculos sin sobrecargar la espalda.

El neurocirujano recomendó actividades de bajo impacto como la natación, el trote suave, la bicicleta y el uso de máquinas de poleas que permiten trabajar los músculos de forma localizada y progresiva. “No se trata de eliminar el ejercicio, sino de cambiar la forma en la que se hace. La fuerza es necesaria, pero debe evitarse la compresión directa sobre la columna”, explicó.



Recomendaciones para quienes hacen peso muerto

Además, Zuluaga recordó que el sobrepeso es un factor que incrementa el riesgo de lesiones, por lo que aconseja mantener un peso saludable, fortalecer el core (zona abdominal y lumbar) y realizar actividad física constante para disminuir la presión sobre los discos.

Su advertencia se da en un momento en el que las tendencias fitness en redes sociales impulsan a muchos a intentar rutinas avanzadas sin supervisión profesional, lo que puede terminar en lesiones graves. “La columna es una estructura compleja llena de articulaciones y músculos; si no la cuidamos, el desgaste es inevitable”, concluyó.

Esta recomendación sirve como llamado de atención para quienes buscan glúteos firmes: antes de seguir cualquier moda, es clave consultar a un especialista y priorizar la salud de la espalda por encima de los resultados estéticos.