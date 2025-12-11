Ni 8.000 ni 10.000: estos son los pasos que debe dar al día para prevenir enfermedades

Durante años, la recomendación de alcanzar 10.000 pasos diarios se instaló como una referencia casi universal para quienes buscan mejorar su salud.

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que ese número no surgió de evidencia médica, sino de estrategias más comerciales que científicas.

El dato aparece en un trabajo publicado en Lancet Public Health, donde un grupo internacional de investigadores recopiló la evidencia acumulada en la última década sobre actividad diaria medida en pasos y su impacto en la salud.

El análisis integró resultados de docenas de estudios que evaluaron a 160.000 adultos de diferentes países que usaban dispositivos para registrar su movimiento diario.



La gente desconoce la importancia de caminar a diario Foto: Unsplash

¿Cuántos pasos dar al día para prevenir enfermedades?

A partir de la comparación entre los participantes menos activos —alrededor de 2.000 pasos al día— y quienes caminaban más, los autores identificaron un umbral que se repite en múltiples investigaciones.

Según los resultados, alrededor de 7.000 pasos diarios se asociaron de manera consistente con reducciones significativas en diversos riesgos de salud.

El estudio reporta que ese nivel de actividad se vinculó con:



38 % menos riesgo de demencia

25 % menos enfermedades cardiovasculares

28 % menos caídas

Además de una reducción cercana al 50 % en mortalidad prematura.

También se observaron disminuciones en depresión y diabetes tipo 2, aunque de menor magnitud.

Melody Ding, investigadora de salud pública de la Universidad de Sídney y autora principal del análisis, explicó que el auge de los dispositivos para contar pasos hizo que muchas personas buscaran orientación clara.

“Los dispositivos para contar pasos están cada vez más disponibles, por lo que el público en general quiere saber cuál debe ser su objetivo”, señaló. Según dijo, los hallazgos permiten respaldar un objetivo de 7.000 pasos.

Caminar ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares Foto: Unsplash

Por qué ahora se tiene una cifra más clara

Hasta hace pocos años, las guías oficiales de actividad física —como las dirigidas a la población estadounidense— no incluían metas basadas en pasos porque simplemente no existían suficientes datos sólidos.

Eso alimentó la permanencia de la referencia de los 10.000 pasos, ampliamente difundida a pesar de no haber surgido de la literatura científica.

La situación cambió con el volumen de estudios publicados en los últimos diez años. Uno de ellos, citado en el análisis y divulgado en 2023, encontró que incluso metas bajas, como 2.800 pasos, ya producían reducciones en enfermedades cardiovasculares, con beneficios más notorios alrededor de 7.200 pasos.

El cardiólogo Michael Rocha, de Dartmouth (Massachusetts), quien participa en programas comunitarios de caminatas, destacó la relevancia de esta actualización.

“Ahora tenemos más pruebas para cambiar lo que les decimos a nuestros pacientes. No es necesario dar 10.000 pasos al día para vivir más tiempo y con mejor salud”, afirmó.



¿Qué pasa si camino más de 7.000 pasos?

El equipo que elaboró la revisión también observó que caminar más puede seguir generando beneficios adicionales, pero no de manera uniforme.

Para condiciones como mortalidad por cáncer, demencia o síntomas depresivos, los 10.000 pasos estuvieron asociados con riesgos ligeramente menores.

No obstante, en muchas otras áreas —incluida la prevención de diabetes tipo 2— los investigadores no encontraron mejoras adicionales relevantes por encima de los 7.000.